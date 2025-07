SUV compacto com recursos antes exclusivos de modelos de luxo

O segmento de SUV compactos no Brasil está mais competitivo do que nunca e o CAOA Chery Tiggo 5X continua se destacando desde seu lançamento em 2018. Este modelo, que é produzido em Anápolis, Goiás, desde 2019, chega à linha 2026 com importantes atualizações que reforçam a mistura de tecnologia, segurança e preço acessível. O Tiggo 5X oferece versões que atendem tanto consumidores que buscam isenções fiscais, quanto aqueles que desejam uma experiência mais premium. Com isso, ele se consolida como uma escolha estratégica no mercado.

Novidades da Linha 2026 do Tiggo 5X

A linha 2026 do Tiggo 5X traz mudanças relevantes que aumentam seu valor percebido sem alterar os preços. A versão de entrada, chamada Sport, mantém o preço de R$ 119.990 e continua apta a oferecer isenções de IPI e ICMS para o público PcD. Uma das principais novidades nesta versão é a inclusão de rodas de liga leve de 18 polegadas com acabamento diamantado, que substituem as anteriores de 17 polegadas, dando um visual mais alinhado às versões superiores.

As versões PRO, que custa R$ 134.990, e PRO Hybrid Max Drive, com preço de R$ 149.990, receberam uma central multimídia de 10,25 polegadas, que possui uma interface mais moderna, conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de comandos por voz. Com um processador mais potente, essa atualização proporciona uma resposta rápida e melhora a experiência do usuário, aproximando o Tiggo 5X de modelos mais caros da CAOA Chery, como os Tiggo 7 e Tiggo 8.

Segurança no Tiggo 5X 2026

O Tiggo 5X 2026 apresenta um pacote robusto de segurança desde a versão Sport, que atende as normas de segurança exigidas no Brasil. Os itens de série incluem:

Seis airbags (frontais, laterais e de cortina)

Controle de estabilidade e tração

Assistente de partida em rampa e controle de descida

Freio de estacionamento eletrônico com função autohold

Monitoramento de pressão dos pneus

Câmera de ré e espelhos com desembaçador

As versões PRO e PRO Hybrid Max Drive vão além, trazendo tecnologias semiautônomas, como piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de ponto cego e farol alto com assistência inteligente. Esses recursos colocam o Tiggo 5X entre os SUVs compactos mais seguros.

Desempenho e Eficiência

O Tiggo 5X 2026 oferece duas opções de motorização, ambas acopladas a um câmbio CVT que simula nove marchas. Isso garante trocas suaves e boa eficiência tanto em ambientes urbanos quanto em rodovias:

Versões Sport e PRO : Equipadas com motor 1.5 turbo flex, entregam 147 cv (gasolina) ou 150 cv (etanol) e um torque de 21,4 kgfm. O consumo, segundo o Inmetro, é de 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada com gasolina; já com etanol, é de 6,9 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada.

: Equipadas com motor 1.5 turbo flex, entregam 147 cv (gasolina) ou 150 cv (etanol) e um torque de 21,4 kgfm. O consumo, segundo o Inmetro, é de 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada com gasolina; já com etanol, é de 6,9 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada. Versão PRO Hybrid Max Drive: Combina o motor 1.5 turbo com um sistema híbrido leve de 48V, elevando a potência a 160 cv e o torque para 25,5 kgfm. A tecnologia regenerativa melhora a eficiência, resultando em consumo de 11,4 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada com gasolina; com etanol, os números são 8,1 km/l e 8,5 km/l.

O SUV conta com uma suspensão traseira independente multilink, que garante equilíbrio entre conforto e estabilidade, embora o porta-malas, com capacidade de 340 litros, possa ser considerado um ponto a melhorar em comparação com concorrentes.

Design e Acabamento

O Tiggo 5X 2026 mantém o design robusto que foi atualizado em 2022, com pequenos ajustes que reforçam a modernidade do veículo. A versão Sport agora vem com rodas de 18 polegadas, alinhadas ao visual das versões PRO. No interior, o acabamento utiliza couro sintético, plástico texturizado e detalhes em black piano, criando um ambiente sofisticado. A central multimídia de 10,25 polegadas nas versões superiores e o painel de instrumentos digital de 7 polegadas, presente em toda a linha, aprimoram a experiência de uso.

Outros destaques incluem:

Ar-condicionado com saída traseira

Chave presencial e partida por botão

Volante multifuncional

Três portas USB (duas dianteiras e uma traseira)

Teto solar elétrico (nas versões PRO e PRO Hybrid Max Drive)

A simplificação no processo de compra, com a ausência de pacotes opcionais além da pintura, torna a experiência mais transparente.

Conclusão sobre o Tiggo 5X 2026

Mantendo os preços desde 2025, que variam de R$ 119.990 a R$ 149.990, o Tiggo 5X 2026 se destaca pela relação custo-benefício em um segmento ocupado por modelos como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e Honda HR-V. A estratégia da CAOA Chery de atualizar equipamentos sem reajustes reflete o aumento da eficiência da fábrica de Anápolis, que mantém mais de 1.300 funcionários desde 2023. O modelo é atrativo tanto para o público PcD, com a versão Sport elegível para isenções, quanto para consumidores que buscam tecnologia e eficiência, especialmente com a opção híbrida. Com 5.612 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025, o Tiggo 5X ocupa a 11ª posição entre os SUVs compactos, consolidando-se como uma opção acessível e versátil no mercado.