Golpistas digitais usam disfarce de promoção legítima

Nos últimos anos, o Brasil tem observado um aumento considerável nas tentativas de fraudes online, principalmente por meio de golpes disfarçados que se utilizam de estratégias sofisticadas. Um dos mais comuns é o golpe da “pesquisa premiada”, que atinge pessoas de diferentes perfis e está presente em várias plataformas digitais.

Esse tipo de golpe geralmente tem um funcionamento simples. Os golpistas criam formulários atraentes onde as vítimas são incentivadas a fornecer informações pessoais sob a promessa de prêmios chamativos, que, na realidade, nunca são entregues. Esses formulários podem ser encontrados em redes sociais, aplicativos de mensagens e até em e-mails com aparência profissional. O objetivo é aproveitar o desejo das pessoas por recompensas rápidas para coletar dados como CPF, endereço, telefone e, em alguns casos, informações bancárias.

### Como funciona o golpe da pesquisa premiada?

No esquema do golpe, o criminoso elabora um questionário que parece legítimo e utiliza logotipos de marcas conhecidas para ganhar a confiança das vítimas. As mensagens podem ser enviadas por contatos da pessoa ou aparecer em postagens patrocinadas, sempre com ofertas de prêmios atrativos e acessíveis.

Ao participar, a vítima responde a algumas perguntas rápidas e, ao final, é redirecionada para uma página onde solicita-se uma série de dados pessoais, como nome completo, telefone celular e endereço. Frequentemente, há um pedido para que a pessoa compartilhe o link com amigos, reforçando a rede de coleta de informações.

### Por que os golpistas querem esses dados?

As informações coletadas em fraudes desse tipo podem ser utilizadas para práticas ilegais diversas. Com os dados pessoais, golpistas podem abrir contas fraudulentas, solicitar cartões de crédito em nome das vítimas ou fazer compras sem autorização. Além disso, há um mercado online em que bancos de dados com informações pessoais são vendidos, gerando lucro para grupos criminosos.

Esses golpes têm se multiplicado à medida que o uso da internet e a digitalização de serviços aumentam, resultando na maior exposição das pessoas que, muitas vezes, compartilham informações sem verificar a autenticidade das fontes. Os golpistas exploram a confiança dos usuários em promoções, oferecendo ofertas que parecem irresistíveis.

### Sinais de alerta para identificar possíveis golpes

Identificar um golpe pode ser complicado, pois os formulários frequentemente têm um visual atraente e profissional. No entanto, alguns sinais podem ajudar a perceber a fraude, como erros de ortografia, exigências de preenchimento rápido do questionário e links que direcionam para sites suspeitos ou não oficiais.

Outro indicativo forte de golpe é a solicitação de informações sensíveis logo no início ou a exigência de algum pagamento para receber o prêmio, algo que empresas legítimas nunca exigiriam. Pedir para compartilhar o link com contatos em troca de recompensas também é um clássico sinal de tentativa de fraude.

### Como se proteger do golpe da pesquisa premiada?

A prevenção é essencial para evitar cair nesse e em outros golpes. O primeiro passo é desconfiar de pesquisas que oferecem prêmios em dinheiro ou produtos valiosos em troca de um cadastro rápido. Verifique a veracidade da campanha nos sites ou canais oficiais da empresa citada.

Evitar clicar em links suspeitos e não compartilhar dados pessoais em páginas não seguras são medidas de proteção eficazes. Se você suspeitar de uma fraude, é importante fazer uma ocorrência na polícia e comunicar o ocorrido aos órgãos de defesa do consumidor.

### O que fazer se você caiu em um golpe?

Se você se deu conta de que compartilhou informações pessoais de forma indevida, agir rapidamente é crucial para minimizar danos. Altere imediatamente as senhas de e-mails, aplicativos e contas bancárias, e fique atento a qualquer uso indevido das informações. Caso você tenha compartilhado documentos, busque a assistência de órgãos como o PROCON e siga as orientações do Banco Central se envolver contas bancárias.

Registrar um boletim de ocorrência, avisar amigos e familiares e bloquear contatos suspeitos nas redes sociais pode ajudar a limitar o impacto do golpe. A educação digital contínua é fundamental para aprender a identificar e evitar fraudes que exploram a vulnerabilidade dos usuários na busca por recompensas.