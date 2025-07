Fenômeno pop do século: sucesso em Hollywood e Grammy

Justin Timberlake é um artista reconhecido mundialmente como cantor, compositor, ator e produtor. Com uma carreira que começou no final dos anos 1990, ele se tornou uma referência no cenário musical global, impactando várias gerações. Ao longo de mais de três décadas, Timberlake se destacou nas paradas de sucesso e também no cinema.

Com mais de 117 milhões de álbuns vendidos, Timberlake conquistou o título de “Príncipe do Pop”, ampliando sua influência além da música. Ele é conhecido por inspirar novos talentos e apoiar diversas causas sociais. Sua trajetória é marcada por uma ascensão impressionante, com grandes conquistas e momentos significativos na vida pessoal e profissional.

### Início da carreira

Justin Timberlake começou a se envolver com a música desde cedo, participando de concursos de canto e cantando na igreja de seu pai. O primeiro grande passo na carreira veio aos 12 anos, quando ingressou no elenco do “Mickey Mouse Club”, onde compartilhou o palco com outras futuras estrelas, como Britney Spears e Ryan Gosling. No final da década de 1990, ele ganhou notoriedade ao se juntar ao grupo NSYNC, que vendeu cerca de 70 milhões de discos. Essa experiência lhe deu a oportunidade de seguir carreira solo, e em 2002 lançou seu primeiro álbum, “Justified”, que o solidificou no cenário pop.

### Reconhecimento e prêmios

A carreira de Justin Timberlake é marcada por uma série de prêmios e reconhecimentos. Ele ganhou 10 prêmios Grammy, incluindo um por “Cry Me a River”, além de quatro Emmys e nove Billboard Music Awards. Seu álbum “Justified” vendeu mais de 10 milhões de cópias, e “FutureSex/LoveSounds” foi nomeado o melhor álbum da década por uma famosa revista. No cinema, ele se destacou em filmes como “A Rede Social” e na animação “Trolls”, onde dublou o personagem Branch. Em 2010, Timberlake foi reconhecido pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.

### Discografia e projetos

A discografia de Justin Timberlake inclui álbuns marcantes como “Justified” (2002), “FutureSex/LoveSounds” (2006), “The 20/20 Experience” (2013), “Man of the Woods” (2018) e “Everything I Thought It Was” (2024). Entre seus singles de sucesso estão “SexyBack”, “Cry Me a River”, “Mirrors” e “Suit & Tie”. Timberlake também colaborou com diversos artistas, incluindo DJ Khaled e Justin Bieber, e participou de filmes como “Palmer” e “A Rede Social”, demonstrando sua versatilidade no entretenimento.

### Vida pessoal

Fora dos holofotes, Justin Timberlake leva uma vida pessoal ativa. Casado com a atriz Jessica Biel desde 2012, ele é pai de dois filhos e procura equilibrar a vida familiar com seus hobbies, que incluem cozinhar e jogar basquete, sendo torcedor do Memphis Grizzlies. Influenciado por ícones como Michael Jackson e Prince, Timberlake também está aprendendo espanhol e viajou para a Itália recentemente. Ele é um defensor de causas sociais e recebeu o Contemporary Icon Award de uma importante instituição em 2024, apesar de ter enfrentado uma situação legal por dirigir embriagado nesse mesmo ano.

### Legado cultural

Justin Timberlake desempenhou um papel significativo na evolução da música pop, mesclando estilos e influenciando novos artistas. Sua capacidade de transição do grupo NSYNC para uma carreira solo gerou um precedente para outros músicos. O artista representa uma combinação de talento e visão de mercado, com um legado que continua a inspirar futuras gerações no mundo da música e do cinema.

### Resumo

– Justin Timberlake começou sua carreira jovem, ganhando fama com o grupo NSYNC e, posteriormente, como artista solo.

– Ele acumulou uma vasta quantidade de prêmios e se destacou tanto na música quanto no cinema.

– Seu legado é marcado pela inovação e inspiração, solidificando sua posição como uma figura central na música pop contemporânea.