Contorno Futsal enfrenta Matelândia fora de casa na Chave Bronze

Contorno Futsal viaja 500 km para enfrentar o Adema Matelândia

O Contorno Futsal se prepara para um importante jogo neste sábado (12), na tentativa de conquistar sua segunda vitória consecutiva na segunda fase do Campeonato Paranaense da Chave Bronze. A equipe entrará em quadra contra o Adema Matelândia às 18h, no Ginásio Olivão, localizado no oeste do estado. A delegação do Contorno embarca na noite de sexta-feira (11) e deve chegar ao destino nas primeiras horas do dia do jogo, enfrentando cerca de 500 km de estrada.

Este será o segundo jogo do Grupo N. O Contorno Futsal estreou na competição com uma vitória expressiva, derrotando o Andirá fora de casa por 6 a 3, destacando-se pela atuação ofensiva. Apesar do bom resultado, o time de Ponta Grossa está na segunda posição do grupo, com três pontos, enquanto a liderança pertence à ABL (Campo Mourão), que também possui três pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Na rodada anterior, o Matelândia empatou 2 a 2 com o Seleto Maringá, também fora de casa.

O técnico Arnaldo Tozetto comentou sobre a importância da vitória na estreia: "Começar com vitória fora de casa, especialmente num grupo onde quatro dos cinco jogos do turno são longe de Ponta Grossa, é fundamental. O grupo mostrou preparação e superou as dificuldades." Ele destacou que a semana de treinos foi produtiva e que a equipe está pronta para enfrentar um adversário forte fora de casa.

No entanto, o Contorno terá um desfalque significativo para esta partida: o fixo Índio, que é vice-artilheiro do time com oito gols, cumprirá suspensão devido à expulsão na primeira partida desta fase. O pivô Raul, artilheiro da equipe com nove gols, segue como a principal referência no ataque. Tufão, que ficou de fora devido a uma lesão, retorna e também estará à disposição do técnico.

Além de Tufão, a lista de jogadores convocados inclui os goleiros Galdino e Otávio, os alas Joãozinho, Marcel, Carlinhos e Zézinho, os alas/fixos Matheus Santos, Vitinho e Gui Lisboa, o fixo Matheus Henrique, e os alas/pivôs Raul e Murilo, além do pivô Ary, que se destacou na vitória contra o Andirá. Ary comentou sobre a recepção no time e sua motivaçãp para continuar contribuindo para o sucesso da equipe.

No lado do Matelândia, a equipe também terá um desfalque relevante: Lucas, seu artilheiro com dez gols, foi expulso na última rodada e não poderá jogar.

Este jogo é o segundo de cinco da fase atual. Após o confronto contra o Matelândia, o Contorno vai enfrentar a ABL (Campo Mourão) e o CAT (Teixeira Soares) como visitante, enquanto a próxima partida em casa será no dia 19, contra o Seleto Maringá, no Ginásio Centenário.