Athletico x Goiás: resultados e detalhes da Série B 2025

Athletico é derrotado pelo Goiás na Série B

Na noite deste sábado (12), o Athletico Paranaense enfrentou o Goiás na Arena da Baixada e saiu derrotado por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Anselmo Ramon, que aproveitou um rebote do goleiro Mycael aos 32 minutos do segundo tempo. Essa foi a quarta derrota do Athletico jogando em casa na Série B.

O jogo marcou também a estreia dos atacantes colombianos Mendoza e Viveros no time rubro-negro. Após a derrota, o Athletico permanece na sexta posição da tabela, somando 23 pontos. O Goiás, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com 33 pontos.

O próximo confronto do Athletico será no sábado, dia 19, às 20h30, fora de casa contra o Volta Redonda. O Goiás jogará mais cedo, às 16h, em casa, enfrentando o Cuiabá.

Como foi o jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante cauteloso, com ambas as equipes estudando as jogadas adversárias e criando poucas oportunidades. O goleiro Mycael, do Athletico, quase não teve trabalho, enquanto Tadeu, do Goiás, fez defesas importantes, incluindo um chute de Esquivel que acertou a trave.

Uma das melhores chances do primeiro tempo aconteceu quando Mendoza fez uma jogada pela esquerda e cruzou para Patrick, que estava livre na pequena área. Contudo, o jogador não conseguiu finalizar corretamente, e a bola desviou na defesa, perdendo uma grande oportunidade de abrir o placar.

No segundo tempo, o jogo começou mais dinâmico, com o Goiás se aventurando no ataque e forçando Mycael a realizar duas boas defesas. No entanto, a partida logo voltou ao equilíbrio, com os times se esforçando, mas apresentando pouca criatividade nas jogadas.

O gol do Goiás veio em um momento crucial, aos 32 minutos do segundo tempo. Após um chute de longa distância, Mycael não conseguiu segurar bem a bola, que foi rebatida para frente, permitindo que Anselmo Ramon marcasse o único gol da noite. Na reta final do jogo, o Athletico tentou pressionar em busca do empate, mas continuou enfrentando dificuldades nas finalizações, não conseguindo evitar a derrota em casa.

Ficha Técnica

Série B – 16ª rodada

Athletico 0 x 1 Goiás

Athletico: Mycael; Kauã Moraes, Belezi (Kevin Viveros), Léo Pelé e Esquivel (Renan Peixoto); Zapelli, Raul, Felipinho e Patrick (Tevis); Luiz Fernando (Mendoza) e Alan Kardec (Leozinho).

Técnico: Odair Hellmann.

Goiás: Tadeu; Diego Caito (Luiz Felipe), Messias, Titi e Willean Lepo; Gonzalo Freitas, Marcão (Zé Hugo) e Juninho; Welliton Matheus (Moraes), Anselmo Ramon (Barceló) e Pedrinho (W. Rato).

Técnico: Vagner Mancini.

Local: Arena da Baixada (Curitiba – PR)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gol: Anselmo Ramon (GOI), aos 32 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Raul (CAP); Messias, Welliton Matheus e Luiz Felipe (GOI)

Público total: 16.319

Renda: R$ 442.240,00