Milhões podem regularizar nome por menos de R$ 100

O endividamento dos brasileiros tem se tornado um problema crescente nos últimos anos, afetando muitas famílias em todo o país. Dados de 2025 mostram que um grande número de pessoas ainda enfrenta pendências financeiras, refletindo a realidade econômica atual e o fácil acesso ao crédito. A Serasa, uma instituição que atua na proteção ao crédito, ressalta a importância de regularizar o CPF como parte do processo de enfrentamento da inadimplência e tem incentivado a renegociação de dívidas.

As dividas com bancos e financeiras são um problema que se espalha por diversas regiões e grupos sociais. Dívidas menores, especialmente aquelas que somam até R$ 100, têm chamado a atenção de campanhas específicas que buscam facilitar a quitação. Isso tem sido possível graças a uma colaboração entre instituições financeiras, órgãos reguladores e a Serasa.

O mutirão de negociação de dívidas

No Brasil, mutirões de negociação têm se destacado como uma estratégia eficaz para reduzir a inadimplência. Esses eventos, que ocorrem periodicamente, contam com a participação de vários bancos que oferecem descontos significativos e condições facilitadas de pagamento. Com a digitalização, o processo se tornou mais acessível, permitindo que muitos consumidores negociem suas dívidas pela internet ou através de aplicativos.

No mutirão de 2025, que vai até o final de julho, focos de incentivo à quitação de pequenas dívidas, especialmente as de até R$ 100, são evidentes. Segundo a Serasa, aproximadamente 11 milhões de pessoas podem se beneficiar dessas condições, que incluem descontos que chegam a 97% e a possibilidade de pagar via Pix, resultando na retirada imediata do nome da lista de inadimplentes. Canais como WhatsApp, um aplicativo dedicado e o site oficial estão disponíveis para facilitar o acesso a essa iniciativa.

Causas da inadimplência no Brasil

Uma análise recente demonstra que a maioria das dívidas bancárias se origina de cartões de crédito, empréstimos pessoais e cheque especial, representando quase 28% do total de registros negativos. Além disso, contas essenciais como energia elétrica e água, bem como dívidas com financeiras não bancárias, também figuram entre os principais motivos de inadimplência.

As principais causas são:

Cartões de crédito: grande responsável pela maior parte das inadimplências.

grande responsável pela maior parte das inadimplências. Empréstimos e cheque especial: frequentemente com taxas altas, dificultam o equilíbrio financeiro das famílias.

frequentemente com taxas altas, dificultam o equilíbrio financeiro das famílias. Contas básicas: como luz e água, correspondem a 20% dos registros.

como luz e água, correspondem a 20% dos registros. Financeiras: também causam cerca de 19% das inadimplências.

Esses fatores revelam que o acesso ao crédito, aliado à falta de educação financeira, contribui significativamente para o aumento do endividamento.

Como participar do mutirão

Para quem deseja aproveitar as condições especiais de negociação, é possível participar do mutirão tanto de forma virtual quanto presencial. As etapas para renegociar dívidas através do programa Serasa Limpa Nome são simples e podem ser realizadas rapidamente.

Acesse o site ou baixe o aplicativo na loja do seu celular. Insira o CPF e complete o cadastro para visualizar as dívidas. Verifique as ofertas disponíveis com os descontos já aplicados. Selecione a dívida que deseja negociar e clique em "Negociar". Escolha a forma de pagamento, como boleto, Pix ou parcelamento. Finalize conferindo as informações e efetue o pagamento.

Para quem prefere atendimento presencial, é possível ir até agências dos Correios, onde também é possível renegociar dívidas, mediante o pagamento de uma taxa.

Importância da renegociação de dívidas

Renegociar dívidas é essencial para que os brasileiros possam regularizar sua situação financeira e remover restrições do CPF, que pode abrir portas para novos produtos financeiros. Ao quitar ou parcelar débitos em condições favoráveis, as pessoas diminuem o risco de inadimplência e evitam o superendividamento, que muitas vezes é causado por altas taxas de juros.

A colaboração de entidades como a Federação Brasileira de Bancos e a realização de mutirões periódicos ajudam a disponibilizar alternativas para quem deseja recuperar seu nome. Essas ações não beneficiam apenas os consumidores, mas também contribuem para a estabilidade do sistema financeiro, promovendo um consumo mais consciente.

Participar do Serasa Limpa Nome e dos mutirões é uma oportunidade para que muitos brasileiros reestruturem sua situação financeira. Organizar as contas, aproveitar os descontos e recuperar o crédito são passos importantes para melhorar a relação com o dinheiro e reabrir o acesso a condições vantajosas de compra e investimento.