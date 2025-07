Dica para ter comida fresca, saudável e acessível no prato

Você já comprou um morango belo, mas sem sabor? Ou se surpreendeu com o caro preço de tomates fora da época? Essas situações comuns, que afetam tanto o gosto quanto o bolso, têm uma explicação simples e uma solução acessível.

Esse segredo para evitar essas armadilhas está no calendário da safra, uma ferramenta que indica o período ideal para a colheita de cada alimento. Usar esse guia pode ajudar você a planejar as compras, garantindo pratos mais gostosos e nutritivos, ao mesmo tempo em que você economiza no fim do mês.

O que significa um alimento “da safra”?

Um alimento considerado “da safra” é aquele colhido no seu tempo certo, quando as condições climáticas, como temperatura e chuvas, são ideais. Nesses períodos, as plantas crescem mais saudáveis e vigorosas, sem muitas intervenções artificiais, como o uso excessivo de agrotóxicos.

Por exemplo, o morango tem sua safra concentrada nos meses mais frios, como julho e agosto. Tentar cultivá-los no calor do verão exige técnicas mais complexas e produtos químicos, afetando a qualidade e o preço.

Por que os produtos da estação são mais baratos?

Isso se deve à lei da oferta e demanda. Durante a safra, a quantidade de produtos disponíveis é alta, enquanto a demanda dos consumidores tende a ser constante. Essa abundância faz com que os preços caiam. Por exemplo, a tangerina poncã é muito mais barata no inverno do que no verão. Assim, comprar alimentos da estação é uma ótima estratégia para quem quer economizar e levar para casa produtos frescos e saborosos.

O sabor e os nutrientes realmente mudam com a estação?

Sim, a diferença é clara. Alimentos colhidos no tempo certo têm a oportunidade de amadurecer adequadamente, recebendo sol e nutrientes essenciais. Esse processo natural resulta em sabores intensos e aromas agradáveis. A diferença é notável entre um tomate maduro e saboroso e outro aguado e sem graça.

Além disso, os nutrientes estão em maior quantidade nos alimentos frescos, que não passaram por longos períodos de armazenamento ou transporte. Portanto, ao consumir alimentos da estação, você não só agrada o paladar, mas também se beneficia nutricionalmente.

Como descobrir o que está na safra este mês?

É mais fácil do que parece. Centrais de abastecimento e portais de nutrição costumam divulgar mensalmente o calendário das safras. Uma simples busca online por “alimentos da safra de julho” pode trazer listas completas.

Dentre os destaques da safra de julho, temos:

Frutas : laranja-pera, tangerina poncã, morango, carambola e kiwi.

: laranja-pera, tangerina poncã, morango, carambola e kiwi. Legumes : batata-doce, abóbora, mandioca, inhame, cará e cenoura.

: batata-doce, abóbora, mandioca, inhame, cará e cenoura. Verduras: couve, brócolis, espinafre, agrião e couve-flor.

Como usar o calendário da safra no planejamento semanal?

Utilizar o calendário da safra pode transformar sua rotina de compras. Ao invés de escolher primeiro a receita, comece pelo que está em alta na estação. No início da semana, reserve cinco minutos para conferir os destaques.

Quando for à feira ou ao mercado, priorize esses itens. Se encontrar uma couve-flor em promoção, pense em preparar uma sopa cremosa ou um gratinado. Encontrou morangos frescos? Perfeito para uma sobremesa ou geleia caseira. Essa abordagem incentiva a criatividade na cozinha e ajuda a otimizar seu orçamento.

Comprar pela safra beneficia mais do que só seu bolso?

Com certeza! Esse hábito de consumo consciente impacta positivamente várias áreas. Ao optar por alimentos da safra, você apoia pequenos produtores e a agricultura local, que frequentemente dependem da venda de produtos sazonais.

Além disso, essa prática é melhor para o meio ambiente. Produtos da safra, especialmente os locais, têm uma pegada de carbono menor, pois precisam de menos transporte e refrigeração. Também costumam usar menos agrotóxicos, ajudando a proteger o solo e a água. Assim, você alinha sua saúde, economia e bem-estar do planeta através de escolhas mais conscientes.