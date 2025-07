Alana Cabral grava “Três Graças” na Brasilândia, SP

A produção da nova novela das 21h da Globo, “Três Graças”, já começou e as gravações das primeiras cenas estão acontecendo em bairros da zona norte de São Paulo, com foco na Brasilândia, uma das maiores comunidades da cidade. A história é escrita por Aguinaldo Silva, que retorna ao horário nobre com um enredo que promete abordar temas sociais de maneira profunda e impactante.

Nesta terça-feira (8), a equipe gravou uma cena na rua Ipiroldes Marthis Borges, conhecida como “Iraque”, na Brasilândia. A atriz Alana Cabral interpreta uma jovem que lida com uma gravidez na adolescência e enfrenta as dificuldades dessa fase de sua vida, sendo filha da personagem Gerluce, vivida por Sophie Charlotte.

No dia 10, as gravações se mudaram para a rua São Gonçalo do Abaeté, também na Brasilândia. Esta rua, por ter pouco movimento, foi interditada por cerca de oito horas para a filmagem de uma sequência com carros e outros efeitos especiais. Entre os presentes estavam Grazi Massafera, que interpreta a vilã Arminda, e Romulo Estrela, que faz o policial Paulinho. Um momento que chamou a atenção foi a aparição de Paulo Mendes, com cabelo platinado, mostrando a caracterização do personagem Raul, que sofrerá abusos emocionais da vilã.

A presença da equipe de gravação tem afetado a rotina dos moradores da região, gerando reações variadas. Enquanto alguns residentes celebram a oportunidade de ver suas comunidades representadas na televisão, outros levantam preocupações sobre a escolha de áreas vulneráveis como cenário.

O diretor Luiz Henrique Rios se expressou sobre a escolha das locações, ressaltando a importância das comunidades retratadas. Ele comentou sobre a necessidade de reconhecer a força e a capacidade dessas áreas, afirmando: “O nosso país é muito potente, e esse lugar é pura potência.”

As filmagens devem continuar até o dia 24 de julho, e novas locações, como o bairro da Aclimação, estão planejadas para dar mais realismo à história, que incorpora ruas e vielas urbanas.

“Três Graças” tem a estreia marcada para o dia 20 de outubro e contará com cerca de 179 episódios, substituindo a novela “Vale Tudo”. O roteiro é assinado não apenas por Aguinaldo Silva, mas também por Virgílio Silva e Zé Dassilva. A trama abordará a vida de três gerações de mulheres que enfrentam o abandono e a maternidade precoce, explorando conflitos familiares, dilemas sociais e novos começos.

O elenco é um dos mais fortes dos últimos anos e contará com grandes artistas, incluindo Sophie Charlotte, Dira Paes, Murilo Benício, Grazi Massafera, Romulo Estrela, entre outros.