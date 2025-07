Delegado-chefe da Polícia Federal toma posse em PG

Na manhã da última quinta-feira, dia 10 de julho, Ivan Santos Lauzid tomou posse como o novo delegado-chefe da Polícia Federal (PF) em Ponta Grossa. A cerimônia ocorreu no auditório da Justiça do Trabalho e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, além de representantes da sociedade civil.

A solenidade foi uma oportunidade para destacar a importância do trabalho realizado pela PF na região, ao mesmo tempo em que deu boas-vindas ao novo delegado. Lauzid assume o cargo com a importante missão de intensificar o combate ao crime organizado, à corrupção e a crimes cibernéticos nos municípios dos Campos Gerais.

Estiveram presentes no evento a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, e o presidente da Câmara de Vereadores, Julio Küller, entre outros membros do Judiciário e representantes de diversas forças de segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal.

Com uma carreira consolidada na PF, Ivan Lauzid ressaltou seu compromisso com a transparência e a eficiência no serviço público. Ele declarou: “Assumo com a responsabilidade de continuar a excelência do trabalho realizado pela corporação em Ponta Grossa e fortalecer os laços com todas as forças e instituições que atuam em prol da segurança e da legalidade.”

Waldimiro Vieira Junior, que atuou como delegado-chefe em Ponta Grossa desde dezembro de 2021, foi designado para assumir a liderança da Polícia Federal em Itajaí, Santa Catarina.

A posse de Lauzid marca um novo capítulo na atuação da PF na região, com a expectativa de uma abordagem cada vez mais colaborativa entre as diversas instituições que trabalham pela segurança pública.