Cuidados essenciais ao financiar imóvel adquirido em leilão

O financiamento de imóveis adquiridos em leilões é um tema complexo e que gera muitas dúvidas, especialmente entre aqueles que desejam investir no mercado imobiliário. Embora à primeira vista possa parecer simples, o processo envolve várias especificidades que nem sempre são bem claras para a maioria dos compradores.

Muitas instituições financeiras costumam aceitar o financiamento bancário apenas para imóveis adquiridos em vendas tradicionais. No caso de leilões, a aceitação de créditos é bastante restrita. Isso se deve à insegurança jurídica que envolve esses bens e ao perfil de risco que eles apresentam. Comumente, os bancos exigem que a documentação esteja regularizada, que não haja pendências judiciais e que todos os débitos estejam quitados. Essas condições são frequentemente difíceis de serem atendidas em imóveis leiloados, fazendo com que o pagamento na maioria das vezes tenha que ser feito à vista. Por isso, quem está interessado nessa modalidade deve fazer um planejamento financeiro cuidadoso ou explorar alternativas de financiamento, como os consórcios imobiliários.

Além das dificuldades relacionadas ao crédito, a compra de imóveis em leilão traz também uma série de riscos. Os novos proprietários podem se deparar com ocupações no imóvel e pendências legais que podem complicar a aquisição e o uso do bem. Em muitas situações, o novo proprietário terá que arcar com custos adicionais, como impostos e taxas cartoriais, além de dívidas deixadas pelo antigo proprietário. Outro ponto que merece destaque é o processo de desocupação, que pode demandar ações legais e gerar custos extras, pois nenhuma linha de crédito cobre despesas judiciais ou a quitação de débitos anteriores ao arremate.

Para facilitar o financiamento no futuro, é fundamental regularizar o imóvel adquirido em leilão. Para isso, o primeiro passo é reunir toda a documentação necessária, como o auto do leilão e o edital. Depois, é preciso trazer a situação do imóvel para a legalidade, resolvendo problemas relacionados a IPTU, encargos de condomínio e registrando a transferência de propriedade em cartório.

Algumas ações recomendadas incluem:

– Solicitar certidões negativas que comprovem a regularidade do imóvel;

– Quitar possíveis débitos pendentes, como IPTU e taxas de condomínio;

– Conferir se o imóvel está ocupado e, se necessário, negociar a saída do ocupante;

– Registrar oficialmente a arrematação no Cartório de Registro de Imóveis.

Vale ressaltar que os bancos costumam considerar apenas solicitações de financiamento para imóveis que estejam completamente regularizados e livres de qualquer disputa judicial.

Outro aspecto crucial a ser considerado são os custos ocultos que podem surgir. Muitas vezes, os compradores focam apenas no valor do lance vencedor, sem se atentar às taxas que podem incidir, como as do leiloeiro, despesas de transferência e quitações de débitos. Esses custos adicionais podem facilmente ultrapassar 10% do valor do imóvel. Por exemplo, um imóvel adquirido por R$ 300 mil pode gerar até R$ 35 mil em custos extras, incluindo taxas e regularizações. Portanto, é essencial calcular todos esses gastos antes de decidir sobre qualquer opção de financiamento.

Por fim, é importante que os interessados compreendam as realidades e desafios do financiamento de imóveis adquiridos em leilões. Um planejamento adequado, a análise detalhada do edital e uma pesquisa minuciosa sobre o imóvel são passos fundamentais para quem deseja fazer um bom negócio nesse setor.