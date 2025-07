Produtos brasileiros mais exportados para os EUA têm 50% de taxa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) uma nova tarifa de 50% que afetará os produtos brasileiros exportados para os EUA a partir de 1° de agosto. Essa medida é considerada “protecionista” e impacta três das principais commodities brasileiras: petróleo bruto, ferro e aço semimanufaturado, além do café verde. Somadas, essas exportações totalizaram mais de US$ 40 bilhões em 2024.

Os dados mostram que 35% do café verde consumido nos EUA provém do Brasil, que exportou US$ 1,9 bilhão do produto para o país no último ano. Em relação ao petróleo bruto, o Brasil enviou mais de 102 milhões de barris para os Estados Unidos, consolidando sua posição como um fornecedor importante para as refinarias da Costa do Golfo. O segmento de aço e ferro semimanufaturado também é relevante, representando US$ 3,5 bilhões em exportações, embora tenha sofrido uma queda em comparação a anos anteriores.

Com a implementação dessa tarifa, a demanda por esses produtos brasileiros deve cair, forçando os exportadores a buscar novos mercados. Essa mudança pode levar a um aumento nos descontos oferecidos e à acumulação de estoques no Brasil, o que pode pressionar as margens de lucro.

Um levantamento realizado pela Câmara Americana de Comércio, publicado em janeiro, lista os dez principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, destacando a relevância do comércio bilateral.

Em relação à indústria aeronáutica, a Embraer se destaca, pois em 2024, cerca de 59,5% de suas exportações foram destinadas ao mercado americano. Após resultados favoráveis, as ações da empresa tiveram uma valorização significativa de 166% no ano passado.

Após o anúncio da tarifa, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, convocou uma reunião de emergência com seus ministros para discutir a estratégia de resposta à medida imposta por Trump.

No mercado financeiro, a reação foi imediata: o dólar futuro subiu 2,30%, enquanto o Ibovespa, índice da bolsa brasileira, caiu 2,44%, fechando aos 137.800 pontos. Essa volatilidade reflete a preocupação com as consequências da nova tarifa sobre a economia brasileira.