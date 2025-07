“Paulo, o Apóstolo” tem queda em SP, mas garante vice-liderança

O público de São Paulo ainda demonstra pouco interesse pela nova série bíblica “Paulo, o Apóstolo”, que é estrelada por Murilo Cézar e exibida pela Record TV. Depois de um primeiro episódio que já mostrava sinais de baixa audiência, o segundo episódio teve uma queda ainda maior nos números de espectadores, embora a emissora tenha conseguido permanecer na vice-liderança de audiência na Grande São Paulo.

Dados recentes apontam que a série alcançou 5,8 pontos de audiência, enquanto o SBT registrou 3,3 pontos no mesmo horário. A Globo, com seu “Jornal Nacional” e a novela “Vale Tudo”, continuou liderando com uma audiência entre 24 e 25 pontos. Para contextualizar, um ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na capital paulista, informação relevante para o mercado publicitário, que observa atentamente esses números.

Apesar do desempenho abaixo das expectativas, “Paulo, o Apóstolo” seguirá em exibição até meados de setembro. Após essa temporada, a emissora planeja substituí-la por uma nova novela turca chamada “Mãe”, que já teve um bom desempenho internacional. Em seguida, outra produção turca, “Iludida” (Sadakatsiz), também será apresentada, antes que a Record retome suas produções bíblicas.

A emissora tem grandes planos para sua linha de dramas religiosos em parceria com a produtora Seriella. Entre os projetos em desenvolvimento estão:

– “Amor em Ruínas”, escrita por Cristiane Cardoso.

– “O Senhor e a Serva”, que será um spin-off de “Paulo, o Apóstolo”, com os atores Nathalia Florentino e Dudu Pelizzari.

– “A Vida de Jó”, com Guilherme Berenguer, Juliana Didone e Enzo Krieger no elenco.

– “Ben-Hur”, uma superprodução inspirada na clássica obra de Lew Wallace, que contará com Floriano Peixoto no elenco.

Essas iniciativas fazem parte de uma estratégia da emissora para diversificar suas produções e fortalecer sua presença no gênero da dramaturgia religiosa.