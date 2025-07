Chevrolet lança modelo elétrico com nova função e design aventureiro

Chevrolet Spark EUV 2025 é lançado em pré-venda no Brasil

O Chevrolet Spark EUV 2025 chegou em pré-venda no Brasil, prometendo transformar o mercado de veículos elétricos acessíveis. O modelo vai competir diretamente com o BYD Dolphin Mini e o GWM Ora 03, oferecendo um design moderno, boa autonomia e recursos inovadores que visam proporcionar mobilidade sustentável e praticidade para o dia a dia.

Design e dimensões do Spark EUV

Com 3,99 metros de comprimento e 2,50 metros de entre-eixos, o carro é ideal para o trânsito urbano. Seu visual robusto, semelhante ao Chevrolet Equinox, inclui para-choques elevados e rodas de 16 polegadas, combinando um toque aventureiro com funcionalidade.

Performance e autonomia

Sob o capô, o Spark EUV é equipado com um motor elétrico de 75 kW (101 cv) e torque de 18,3 kgfm, que promete uma condução suave e uma velocidade máxima de 150 km/h. A bateria LFP de 42 kWh oferece uma autonomia de até 401 km no ciclo CLTC, o que se traduz em cerca de 300 km segundo os padrões do Inmetro. Esse alcance é adequado para o uso diário, minimizando a necessidade de recargas frequentes. Outra característica interessante é a função Vehicle-to-Load (V2L), que permite usar a energia da bateria para alimentar dispositivos externos, como eletrodomésticos e equipamentos de camping.

Tecnologia e conforto no interior

A parte interna do Spark EUV é um dos seus grandes atrativos. Com um painel digital de 8,8 polegadas e uma central multimídia de 12,8 polegadas, ambos integrados, o carro oferece uma experiência de condução conectada. O sistema suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio e possui conectividade Wi-Fi nativo. Entre os recursos de conforto e segurança, o modelo conta com:

Câmera 360 graus para manobras mais seguras.

Assistentes de condução que incluem frenagem automática e manutenção de faixa.

Isolamento acústico para uma cabine mais silenciosa.

Ajustes elétricos dos bancos para o motorista.

O modelo vem na configuração Activ, que oferece um acabamento premium com revestimentos em couro sintético e detalhes personalizáveis. O porta-malas de 385 litros é um diferencial, atendendo tanto usuários urbanos quanto famílias pequenas.

Cores e personalização

Disponível em seis cores vibrantes, o Spark EUV traz opções como Preto Rio Negro, Cinza Redentor e Amarelo Canário, além da possibilidade de um teto em bicolor, permitindo uma personalização que reflete o estilo dos proprietários. A versão Activ pode acomodar de quatro a cinco ocupantes e oferece alternativas de acessórios, como organizadores de carga e tapetes personalizados.

Comparativo com concorrentes

Com um preço inicial de R$ 159.990, o Spark EUV se posiciona como a opção elétrica mais acessível da Chevrolet no Brasil. Veja um comparativo com seus concorrentes:

Chevrolet Spark EUV : Preço de R$ 159.990, autonomia de aproximadamente 300 km, potência de 101 cv, porta-malas de 385 litros.

: Preço de R$ 159.990, autonomia de aproximadamente 300 km, potência de 101 cv, porta-malas de 385 litros. BYD Dolphin Mini : Preço de R$ 149.800, autonomia de 280 km, potência de 75 cv, porta-malas de 230 litros.

: Preço de R$ 149.800, autonomia de 280 km, potência de 75 cv, porta-malas de 230 litros. GWM Ora 03: Preço de R$ 150.000, autonomia de 310 km, potência de 171 cv, porta-malas de 228 litros.

O Spark EUV se destaca pela função V2L, maior capacidade interna e um pacote tecnológico robusto, enquanto os modelos chineses atraem por seus preços competitivos e características únicas.

Expectativas para o futuro

O Chevrolet Spark EUV entra no mercado em um momento de crescimento para os veículos elétricos, impulsionado por incentivos fiscais e uma infraestrutura de recarga mais ampla. Seu preço competitivo, junto com uma autonomia de 300 km e a função V2L, faz dele uma escolha inteligente para quem quer migrar para a mobilidade elétrica sem comprometer o orçamento.

As primeiras entregas estão previstas para o terceiro trimestre de 2025. O Spark EUV não é apenas um SUV compacto, mas também simboliza a transição para uma mobilidade mais sustentável, adequada tanto para o trânsito das grandes cidades quanto para aventuras nos finais de semana.