Atenção beneficiários do INSS: detalhe importante no pagamento

Beneficiários da Previdência Social devem estar atentos ao calendário de pagamento do INSS para 2025. Conhecer as datas exatas de quando o dinheiro estará disponível é essencial para um bom planejamento financeiro e evita surpresas na hora de consultar o saldo. A melhor maneira de verificar essas informações é por meio do cartão de benefício e pelos canais oficiais oferecidos pela instituição.

Para descobrir a data correta de recebimento, o beneficiário deve observar o penúltimo número do seu cartão de benefício, ignorando qualquer dígito após o hífen. Com essa informação, fica mais fácil consultar as tabelas de pagamento, que estão disponíveis no site e no aplicativo Meu INSS. Ambos os canais requerem o acesso com CPF e uma senha cadastrada na conta Gov.br, garantindo assim a segurança das informações.

Como acessar informações do INSS online?

Nos últimos anos, o acesso aos serviços do INSS se tornou mais prático. O portal e o aplicativo Meu INSS permitem que os beneficiários consultem datas de pagamento, extratos bancários, revisem dados cadastrais e façam outros pedidos importantes. Para acessar essas plataformas, é necessário entrar com o CPF e a senha cadastrada no sistema Gov.br.

Quem prefere um atendimento mais tradicional ainda pode utilizar a Central de Atendimento 135. Esse canal oferece um suporte automatizado disponível 24 horas por dia, além de atendimento humano durante o horário comercial em dias úteis, facilitando a resolução de dúvidas sobre benefícios e datas de pagamento.

Quando os pagamentos do INSS são liberados?

Os pagamentos do INSS são realizados de acordo com um calendário pré-definido, que varia conforme o valor do benefício recebido. Existem duas tabelas principais: uma para quem recebe até um salário mínimo e outra para quem recebe valores acima disso. Ambas utilizam o penúltimo número do cartão de benefício para determinar a data exata do depósito.

Tabela para benefícios de até um salário mínimo:

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Tabela para benefícios acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de agosto

Finais 2 e 7: 4 de agosto

Finais 3 e 8: 5 de agosto

Finais 4 e 9: 6 de agosto

Finais 5 e 0: 7 de agosto

Quais serviços estão disponíveis no portal Meu INSS?

A plataforma Meu INSS oferece diversos serviços que ajudam os beneficiários a acompanhar sua situação previdenciária. Entre os serviços mais solicitados estão a consulta ao extrato de pagamento, a verificação de datas de próximos depósitos e a atualização de dados pessoais. O portal também permite agendar perícias, simular aposentadorias, obter declarações e acessar um histórico completo de recebimentos.

A navegação na plataforma é facilitada por um recurso de busca, que permite ao usuário encontrar rapidamente o serviço ou informação desejada. Com atualizações frequentes, o portal visa oferecer funcionalidades que garantam maior acessibilidade e transparência.

Como tirar dúvidas sobre o pagamento do benefício?

Caso haja dúvidas sobre o pagamento do INSS, os beneficiários podem contar com vários canais disponíveis para atendimento. A Central de Atendimento 135 é a principal opção, oferecendo suporte tanto automatizado quanto com atendentes. Além disso, os canais digitais, como o site e o aplicativo, concentram informações detalhadas, atualizações em tempo real e orientações sobre procedimentos.

Utilizar plataformas seguras e oficiais é fundamental para manter a integridade dos dados pessoais e evitar problemas com informações desencontradas. Acompanhar regularmente as datas e valores dos pagamentos é essencial para quem depende da Previdência Social mensalmente.