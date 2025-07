Mina de ouro avaliada em R$ 400 bilhões possui 90 toneladas do metal

Desde os tempos antigos, o ouro é visto como um símbolo de riqueza e poder. Atualmente, a busca por esse metal precioso é realizada em larga escala, com grandes operações que movimentam montanhas para extrair pequenas quantidades de ouro. A maior mina de ouro do mundo, em termos de produção, é o complexo Nevada Gold Mines, localizado no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

A Maior Mina de Ouro do Mundo

Determinar qual a maior mina de ouro pode ser complicado. Se considerarmos apenas a área, a Mina de Muruntau, no Uzbequistão, é frequentemente mencionada. No entanto, quando falamos em produção e escala, o Nevada Gold Mines se destaca. Esse complexo não é uma única mina, mas sim uma associação de empresas, chamada joint venture, que reúne operações de grandes mineradoras como a Barrick Gold, com 61,5% de participação, e a Newmont Corporation, com 38,5%. Esta associação foi formada em 2019 e reúne algumas das minas mais produtivas do mundo, como Carlin, Cortez, Turquoise Ridge e Phoenix.

Características do Nevada Gold Mines

Localizado em uma das regiões mais ricas em ouro, o Nevada Gold Mines opera 10 minas subterrâneas e 12 minas a céu aberto. Anualmente, o complexo produz mais de 3 milhões de onças-troy de ouro, o que corresponde a aproximadamente 94 toneladas. Isso faz de Nevada um dos principais fornecedores globais desse metal.

Avaliação do Tesouro

Calcular o valor exato de uma mina é desafiador, mas podemos estimar o valor das reservas. Em 2025, o preço do ouro estava em alta, com a onça-troy sendo negociada em cerca de US$ 3.340. O complexo possui reservas conhecidas que totalizam aproximadamente 21 milhões de onças de ouro, resultando em um valor bruto estimado de:

[ 21.000.000 \text{ onças} \times 3.340 \text{ USD/onça} = 70.140.000.000 \text{ USD} ]

Isso representa cerca de 70,14 bilhões de dólares. Se convertermos esse valor para reais, com o câmbio em aproximadamente R$ 5,72, chegamos a um valor em torno de R$ 401,2 bilhões. Vale ressaltar que essa é uma estimativa teórica, que não considera os custos de extração e operação.

Métodos de Extração

A extração de ouro em Nevada é feita de duas maneiras principais. Nas minas a céu aberto, enormes crateras são escavadas, rochas são detonadas e caminhões gigantes transportam o minério para as usinas de processamento. Já nas minas subterrâneas, túneis são escavados para alcançar os veios de ouro que não podem ser acessados pela superfície. Após a extração, o minério passa por um processo de britagem e tratamento químico para separar o ouro da rocha, resultando em ouro puro, pronto para ser transformado em barras.

O Futuro da Mineração

O futuro da mineração em Nevada e em outras regiões foca em tecnologia e sustentabilidade. As empresas estão investindo em automação e novas tecnologias de processamento para aumentar a eficiência e diminuir o impacto ambiental. Com as vastas reservas que possui, o Nevada Gold Mines continuará a ser uma peça-chave no fornecimento de ouro global, impactando a economia mundial e o mercado de joias e investimentos.

Resumo do Complexo Nevada Gold Mines

Tipo: Maior complexo produtor de ouro do mundo

Maior complexo produtor de ouro do mundo Localização: Estado de Nevada, EUA

Estado de Nevada, EUA Operadoras: Associadas à Barrick Gold (61,5%) e Newmont (38,5%)

Associadas à Barrick Gold (61,5%) e Newmont (38,5%) Produção Anual: Mais de 3 milhões de onças (aproximadamente 94 toneladas)

Mais de 3 milhões de onças (aproximadamente 94 toneladas) Reservas: Estimadas em 21 milhões de onças

Estimadas em 21 milhões de onças Valor Bruto Teórico: Aproximadamente US$ 70,14 bilhões (ou R$ 401,2 bilhões)

Aproximadamente US$ 70,14 bilhões (ou R$ 401,2 bilhões) Importante: Não inclui custos de extração.

A Nevada Gold Mines se destaca não só pela sua produção, mas também pela sua importância na indústria do ouro global.