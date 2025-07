Economista analisa fundos imobiliários logísticos em transformação

Mudança no Mercado de Fundos Imobiliários Logísticos em 2025: Entenda o Cenário

O mercado de fundos imobiliários, especialmente os voltados para o setor logístico, está passando por transformações rápidas que podem impactar as decisões de investimento. Este cenário é importante para quem busca uma renda passiva.

Charles Mendlowicz, criador de conteúdo e especialista no tema, compartilha em um vídeo uma visão sobre os fundos imobiliários logísticos e destaca a crescente importância deste setor em 2025. Ele observa que o aumento do comércio eletrônico e a eficiência nas entregas estão incentivando a demanda por galpões bem situados, o que torna essencial entender o mercado atual.

Mendlowicz analisa cinco fundos que se destacam nesse contexto: HGLG11, BTLG11, XPLG11, LVBI11 e BRCO11. Esses fundos têm atraído a atenção de investidores que buscam diversificar seu portfólio e obter rendimentos com risco moderado. No entanto, é importante lembrar que o conteúdo do vídeo não deve ser encarado como uma recomendação específica de investimento.

Por que o Mercado de Logística está em Alta?

A desigualdade na eficiência das entregas entre o Brasil e outros países, como os Estados Unidos, é evidente. Enquanto os EUA possuem uma infraestrutura logística mais avançada, o Brasil ainda apresenta oportunidades de crescimento. Essa situação faz com que os fundos imobiliários focados em logística se tornem mais atraentes, especialmente aqueles que possuem imóveis em locais estratégicos e contratos de aluguel de longo prazo.

Com o crescimento do e-commerce e a crescente demanda por eficiência na cadeia de suprimentos, os fundos imobiliários logísticos têm ganhado destaque, oferecendo uma alternativa interessante para quem busca uma fonte de renda mensal.

Detalhes dos Fundos Destacados

HGLG11 (CGHG Logística): Dividend Yield (DY): 8,43%

Valorização nos últimos 12 meses: 5,46% BTLG11 (BTG Pactual Logística): DY: 9,39%

Valorização: 8,75% XPLG11 (XP LOG): DY: 9,59%

Valorização: 6,24% LVBI11 (VBI Logístico): DY: 9,48%

Valorização: 5% BRCO11 (Bresco Logística): DY: 9,82%

Valorização: 5,68%

Esses fundos gerem ativos logísticos com foco na modernização e contratos que acompanham as mudanças econômicas, todos com gestão ativa.

Como Montar uma Carteira de Fundos Imobiliários Logísticos?

Para construir uma carteira eficiente, o economista sugere equilibrar fatores como taxa de vacância, dividend yield, relação preço/valor patrimonial e a qualidade dos inquilinos. A combinação de fundos com taxa de vacância controlada e renda estável pode proporcionar segurança e ao mesmo tempo um bom potencial de crescimento.

O custo médio de aquisição das cotas desses fundos é considerado acessível e pode ser alcançado com aportes regulares ao longo do tempo.

Rendimento e Riscos Associados

Os fundos mencionados apresentam um dividend yield que varia entre 8% e 10%, com a relação preço/valor patrimonial abaixo de 1, indicando suas cotas estão sendo negociadas a um preço atrativo. As taxas de vacância variam, com BTLG11 apresentando baixo risco e XPLG11 em um patamar moderado.

Entretanto, é importante estar ciente de que fatores econômicos, como a desaceleração do comércio eletrônico e o aumento da taxa de juros, podem afetar os rendimentos.

Impacto do E-commerce no Setor Logístico

O crescimento do e-commerce tem gerado uma procura por galpões bem localizados para facilitar entregas rápidas. Essa demanda favorece os fundos imobiliários logísticos, fortalecendo sua posição como fontes de renda passiva. No entanto, os investidores devem estar preparados para possíveis períodos de espera na renovação de contratos, que pode levar de 6 a 12 meses.

Vale a Pena Investir em FIIs Logísticos em 2025?

A análise indica que o mercado apresenta oportunidades significativas, principalmente para os fundos HGLG11, BTLG11 e XPLG11, que estão com preços abaixo de seus valores patrimoniais. Diversificar entre esses fundos pode ajudar a equilibrar risco e retorno. Contudo, é crucial considerar fatores como a vacância futura e o cenário econômico ao tomar decisões.

Conclusão

Para aqueles que consideram investir em fundos imobiliários logísticos, é essencial monitorar o mercado e avaliar seu perfil de investidor. Avalie os cinco fundos citados como base para a diversificação e faça aportes regulares. Lembre-se de que, embora o setor ofereça um potencial de renda passiva promissor, também requer paciência, pesquisa e acompanhamento constante.