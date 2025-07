Globo anuncia filme inspirado em A Viagem, sem o elenco original

A TV Globo está se preparando para lançar um filme inédito que será inspirado na famosa novela “A Viagem”, um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. Em vez de fazer um remake ou uma reunião do elenco original, a emissora decidiu seguir um caminho diferente, criando uma nova história que explorará o mesmo universo espiritual que fascinou os telespectadores na novela, que atualmente está sendo reprisada na sessão “Vale a Pena Ver de Novo”.

De acordo com informações recentes, o roteiro do filme será escrito por Jaqueline Vargas, uma profissional reconhecida por seu trabalho em “Sessão de Terapia” e por sua participação em “Dona de Mim”, que está em produção para o horário nobre da emissora. Embora o projeto ainda esteja em estágio inicial, está confirmado que o personagem Alexandre, interpretado de forma marcante por Guilherme Fontes na novela original, fará parte da nova narrativa. No entanto, a participação do ator ainda não foi oficialmente confirmada.

A decisão de criar um filme inédito vem após o cancelamento de um especial que estava sendo planejado pelo Canal Viva para comemorar os 30 anos da novela. Este especial tinha como intenção reunir o elenco original e revisitar os personagens, considerando o envelhecimento natural do tempo. No entanto, o projeto não teve continuidade devido à falta de acordo com os atores, particularmente em relação ao pagamento, que foi considerado baixo para os nomes importantes envolvidos. Por exemplo, informações indicam que o canal ofereceu cerca de R$ 10 mil, um valor que alguns atores, como Christiane Torloni e Antonio Fagundes, não aceitaram.

Após a desistência dos principais integrantes do elenco, o projeto de reunião foi arquivado, mesmo após ter sido anunciado no final de 2023. Com isso, a Globo optou por seguir em frente com uma proposta nova e independente, que promete trazer uma visão atual e cinematográfica do universo espírita que fez de “A Viagem” um clássico.

A novela, veiculada em 1994 e escrita por Ivani Ribeiro, narra a história de Alexandre, um jovem que, após cometer um assassinato, morre na prisão e retorna como um espírito atormentado, em busca de vingança.

Guilherme Fontes, em entrevistas recentes, expressou seu interesse em participar do novo projeto, mas afirmou que ainda não possui informações sobre como será sua participação, se como Alexandre ou em um novo papel.

Portanto, os fãs da novela podem esperar algo inédito, que respeitará o legado da obra, enquanto busca uma nova forma de contar uma história que marcou a memória do público brasileiro.