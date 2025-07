EUA: bolsas encerram em alta e baixa amid tensões comerciais

As bolsas de valores dos Estados Unidos apresentaram resultados mistos na terça-feira, 8 de agosto, com os mercados reagindo às declarações do presidente Donald Trump sobre a política comercial do país. Trump afirmou que as tarifas comerciais entrarão em vigor a partir do dia 1º de agosto e destacou que isso não representa uma mudança, mas sim um “esclarecimento” sobre as medidas já anunciadas.

Além disso, o presidente mencionou que novos acordos comerciais serão divulgados em breve e que pretende enviar uma carta à União Europeia nos próximos dias. Trump também afirmou estar considerando a imposição de tarifas sobre o cobre importado, o que pode afetar diretamente empresas norte-americanas do setor de mineração.

Desempenho dos principais índices

No fechamento das negociações, o índice Dow Jones registrou uma queda de 0,37%, fechando em 44.240,76 pontos. O S&P 500 teve uma leve queda de 0,07%, terminando em 6.225,52 pontos. Por outro lado, o Nasdaq registrou uma pequena alta de 0,03%, alcançando 20.418,46 pontos.

Movimentações no mercado corporativo

No mercado corporativo, a mineradora Freeport-McMoRan teve um aumento de 2,59% em suas ações, impulsionada pela expectativa de que a taxação sobre o cobre possa elevar os preços do metal devido à redução da oferta global.

Entre os bancos, o resultado foi negativo. O Goldman Sachs apresentou uma queda de 1,92%, mesmo após anunciar a contratação do ex-primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. O JPMorgan também enfrentou dificuldades, com uma baixa de 3,15%.

A Boeing encerrou o dia praticamente estável, com uma leve queda de 0,05%, após divulgar que entregou 280 aviões no primeiro semestre, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com a alta dos preços do petróleo, a Chevron destacou-se entre as ações do Dow Jones, registrando um aumento de 3,96%. A Exxon Mobil também viu suas ações subirem, com um ganho de 2,77%, apesar de um aviso sobre possíveis impactos negativos nos lucros do segundo trimestre devido à queda nos preços da energia.

Por fim, a Intel teve um desempenho notável, com um aumento de 7,2% em suas ações, em meio a notícias de demissões como parte de um plano de reestruturação. A Trump Media & Technology, ligada ao presidente Donald Trump, também viu suas ações subirem, com um avanço de 2,83% após registrar a criação do ETF “Truth Social Crypto Blue Chip”.