Carteira de identidade 08/07 já disponível para emissão gratuita

A tradicional Carteira de Identidade, conhecida como RG (Registro Geral), está passando por uma grande transformação no Brasil. Desde 2023, o país começou a implementar um novo documento, mais moderno e seguro: a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Embora a emissão já esteja avançada em vários estados, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre essa mudança. O que é a CIN? Quais são suas vantagens? E será que é necessário correr para trocar o RG antigo? Aqui estão todas as informações que você precisa saber.

O que é a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é o novo padrão de documento de identificação civil para os brasileiros. Sua criação visa resolver um problema recorrente no Brasil: a duplicidade de registros. Antes, era possível que uma mesma pessoa tivesse diferentes números de RG em cada um dos 27 estados, o que facilitava fraudes.

A grande inovação da CIN é que agora o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) será o único registro de identificação válido em todo o território nacional. Isso significa que o sistema ficará mais seguro e alinhado com as novas tecnologias.

Quais são as vantagens da CIN?

A nova carteira não é apenas uma mudança de formato. Ela traz várias melhorias em tecnologia, segurança e usabilidade:

Número Único Nacional (CPF) : Com a CIN, cada cidadão terá um número de identificação único, dificultando fraudes.

Versão Digital e Física : Quando você emite a CIN física, também poderá acessá-la no aplicativo Gov.br, permitindo que você tenha seu documento sempre à mão e com a mesma validade.

Segurança com QR Code : Um QR Code na nova carteira permite que autoridades e instituições verifiquem rapidamente a autenticidade do documento, garantindo que não foi furtado ou perdido.

Padrão Internacional : A CIN segue padrões internacionais, podendo ser usada como documento de viagem em países do Mercosul, igualando-se a um passaporte em termos de segurança.

Integração de Documentos: A nova identidade pode reunir informações de outros documentos, como o Título de Eleitor e a Carteira Nacional de Habilitação, tornando tudo mais prático.

Preciso correr para trocar meu RG pela nova CIN?

Não é necessário se apressar. A transição para a nova carteira será feita de forma gradual. Os RGs antigos continuarão válidos em todo o país até 28 de fevereiro de 2032.

Quem deve solicitar a nova CIN agora?

Quem está tirando o documento pela primeira vez.

Cidadãos com RG perdido, furtado ou roubado.

Pessoas que precisam de uma segunda via ou renovação por motivos como mudança de nome ou documento danificado.

Como e onde solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional?

A emissão da CIN será feita pelos órgãos de identificação civil de cada estado. Em 2025, a maioria dos estados já estará preparada para emitir o novo modelo.

Passos para solicitar:

Onde Ir: Procure o instituto de identificação do seu estado. Muitas vezes, isso pode ser feito em postos da Polícia Civil ou em unidades de atendimento ao cidadão, como o Poupatempo em São Paulo. Documentos Necessários: É necessário apresentar a Certidão de Nascimento (para solteiros) ou de Casamento (para casados), em boa condição e sem rasuras. Também é importante que o CPF esteja regular. Custo: A primeira via da CIN é gratuita para todos os brasileiros, assim como as renovações. A taxa só será cobrada em caso de segunda via por perdas.

O que esperar com a consolidação da CIN?

A CIN faz parte de um projeto mais amplo de digitalização e unificação de serviços públicos no Brasil, coordenado pela plataforma Gov.br. Com o tempo, a expectativa é que a identidade digital, disponível no celular, se torne o principal meio de identificação, facilitando o acesso a serviços públicos e privados.

Conclusão

A nova Carteira de Identidade Nacional representa um avanço significativo para o Brasil, trazendo mais segurança e praticidade. Fique atento ao processo de emissão no seu estado, e quando precisar renovar seu documento, já estará preparado para fazer parte dessa nova era na identificação civil.