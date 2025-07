Resultado, gols e informações da Série B

O Operário enfrentou a Chapecoense no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em um jogo válido pela 15ª rodada da Série B. A equipe paranaense saiu na frente, mas acabou perdendo por 2 a 1. Vinícius Mingotti abriu o placar para o Operário, mas Giovanni Augusto e Walter Clar garantiram a virada para os visitantes no segundo tempo.

Com essa derrota, o Operário permanece na 14ª posição, com 17 pontos, enquanto a Chapecoense ocupa agora a 7ª posição, somando 22 pontos na competição.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo foi marcado por um equilíbrio entre as duas equipes. A Chapecoense começou mais incisiva, com boas chegadas de Marcinho e Neto Pessoa, que, em algumas ocasiões, fizeram o goleiro Elias trabalhar. No entanto, aos poucos, o Operário foi se ajustando e passou a pressionar a defesa adversária. Chutes de longa distância, especialmente de Boschilia, foram uma constante ameaça para o goleiro Rafael Santos.

Aos 26 minutos, após um chute de Pedro Lucas que foi defendido, Vinícius Mingotti aproveitou o rebote e marcou o primeiro gol do Operário. Esse foi um momento especial, pois foi o primeiro gol do atacante desde a final do Campeonato Paranaense, realizada em março. O jogador teve a chance de ampliar a vantagem, mas seu chute, aos 35 minutos, acertou a trave.

Segundo Tempo

Na volta para o segundo tempo, o desempenho do Operário caiu. A equipe recuou suas linhas de marcação, permitindo que a Chapecoense controlasse mais o jogo. Aos 21 minutos, após um bom lançamento de Maílton, Ítalo fez uma jogada inteligente e rolou a bola para Giovanni Augusto, que, livre, empatou a partida.

A situação se tornou tensa aos 32 minutos, quando houve um choque na área entre o goleiro Rafael Santos e o jogador Fransérgio, que subiu para cabecear uma cobrança de falta. A equipe do Operário pediu um pênalti, e a arbitragem analisou a jogada por cerca de 8 minutos, incluindo a consulta ao VAR, mas não foi marcada penalidade.

O jogo caminhava para o final quando, aos 53 minutos, em um último esforço da Chapecoense, Walter Clar recebeu a bola dentro da área e, com precisão, colocou no canto esquerdo do goleiro Elias, garantindo a vitória para os visitantes.

Próximos Jogos

O Operário terá uma nova oportunidade de pontuar na sexta-feira (11), quando enfrenta o Vila Nova, em Goiânia, às 19h. Já a Chapecoense voltará a campo no domingo (13), recebendo o Remo na Arena Condá, em um jogo agendado para às 18h30.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro Série B – 15ª Rodada

Operário 1 x 2 Chapecoense

Operário

Elias, Diogo Mateus (Gabriel Souza), Miranda, Joseph (Filipe Claudino) e Gabriel Feliciano; Índio (Fransérgio), Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Pedro Lucas (Léo Silva) e Vinícius Mingotti (Ademílson). Técnico: Alex.

Chapecoense

Rafael Santos, Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Everton) e João Paulo (Pedro Martins); Maílton (Jorge Jiménez), Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Dentinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa-PR)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Gols: Vinícius Mingotti (Operário), 26 do 1º tempo; Giovanni Augusto, 21 do 2º tempo e Walter Clar, 53 do 2º tempo

Cartões amarelos: Joseph (Operário); Pedro Martins, Ítalo, Neto Pessoa e Dentinho (Chapecoense)

Público pagante: 3.397

Público total: 3.597

Renda: R$ 57.280,00