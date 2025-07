Renault traz de volta um clássico para o mercado de sedãs compactos

O Renault Logan, um sedã compacto popular no Brasil desde 2007, teve sua produção interrompida em 2024. No entanto, a Renault anunciou que uma nova geração do modelo será lançada em 2026, trazendo um design reformulado e um motor 1.0 turbo. Neste texto, vamos relembrar as características do Logan, suas especificações finais e o que podemos esperar do modelo que está por vir.

Design Prático do Renault Logan

Desde o início, o Logan se destacou pela sua funcionalidade, priorizando o espaço em detrimento de um visual extravagante. Com uma carroceria quadrada, ele oferece um porta-malas de 510 litros, um dos maiores da categoria, ideal para famílias, motoristas de aplicativos e até frotas policiais. Em 2024, o modelo recebeu algumas atualizações, como faróis de LED e uma grade mais moderna. Internamente, o carro conta com uma tela de 7 polegadas que suporta o Android Auto e o Apple CarPlay, embora a utilização de plásticos rígidos mostre sua proposta de custo acessível.

Desempenho em 2025

No último ano de produção, 2025, o Logan foi oferecido nas versões Life e Zen. Equipado com um motor 1.0 flex de três cilindros, o carro entregava 79 cv com gasolina e 82 cv com etanol, além de 10,5 kgfm de torque. Com um câmbio manual de cinco marchas, o Logan tinha uma boa relação entre desempenho e economia, alcançando até 14,4 km/l na estrada com gasolina.

As principais especificações do Renault Logan Zen 1.0 2025 incluíam:

Motor: 1.0 flex, 3 cilindros, 79 cv (gasolina) / 82 cv (etanol)

1.0 flex, 3 cilindros, 79 cv (gasolina) / 82 cv (etanol) Torque: 10,5 kgfm (etanol) / 10,2 kgfm (gasolina)

10,5 kgfm (etanol) / 10,2 kgfm (gasolina) Transmissão: Manual (5 marchas)

Manual (5 marchas) Capacidade do Porta-malas: 510 litros

510 litros Consumo Médio: Cidade: 9,6 km/l; Estrada: 14,4 km/l

A suspensão do Logan foi projetada para enfrentar as ruas irregulares do Brasil, oferecendo conforto nas viagens. Com uma altura do solo de 140 mm, o carro se saía bem em lombadas e buracos.

Tecnologias de Segurança

Em 2025, o Logan apresentava um conjunto básico de segurança, adequado para quem busca um carro econômico. Entre os recursos oferecidos estavam:

Freios ABS e airbags frontais/laterais

Controle de estabilidade

Sensores de estacionamento traseiros e assistente de partida em rampa

Apesar de não contar com tecnologias avançadas como assistente de faixa, sua segurança era competitiva, especialmente para uso em frotas.

Comportamento na Cidade e na Estrada

Na cidade, o Logan mostrava-se ágil, com suas dimensões compactas de 4,35 metros facilitando manobras e estacionamento. Seu consumo urbano de 9,6 km/l era ideal para motoristas de aplicativo. Na estrada, o motor 1.0 garantia potência suficiente para viagens, com uma velocidade máxima de 155 km/h, embora não fosse um modelo esportivo. Sua ampla cabine e porta-malas o tornavam atrativo para famílias e taxistas.

Expectativas para o Renault Logan em 2026

Após o encerramento da produção em 2024 na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, a Renault confirmou que o Logan voltará em 2026 com inovações significativas. A nova versão contará com um motor 1.0 TCe turbo flex de 125 cv e 22,4 kgfm de torque, posicionado como o mais potente da categoria. Utilizando esse motor no Renault Kardian, a Renault promete um desempenho superior, competindo com modelos como Chevrolet Onix Plus e Volkswagen Virtus. Além disso, o Logan 2026 terá painel digital, tela multimídia flutuante e mais recursos de segurança.

Vale a Pena Comprar o Renault Logan em 2025?

Atualmente, a produção do Renault Logan foi descontinuada, e o modelo 2025 pode ser encontrado apenas em estoques remanescentes ou no mercado de usados, com preços variando entre R$ 97.500 e R$ 101.000 nas versões Life e Zen. Embora a baixa venda (4.559 unidades em 2023) e a crescente preferência por SUVs tenham contribuído para o encerramento temporário do modelo, o Logan ainda é uma boa opção para quem busca um sedã econômico e durável. Contudo, a nova geração de 2026 promete trazer melhorias significativas.

Se você está em busca de alternativas, o Chevrolet Onix Plus e o Volkswagen Virtus oferecem praticidade similar com mais recursos modernos, enquanto o Renault Kardian, um SUV, pode ser uma opção atraente para aqueles que preferem esse tipo de carro. Para mais informações, consulte as concessionárias Renault sobre a disponibilidade do Logan.