Queda de até 12,5% nos preços de alface, tomate e batata

Os preços de alguns hortifrutis na Central de Abastecimento apresentaram variações significativas nesta semana. De acordo com os levantamentos realizados, a alface, o tomate e a batata tiveram queda em seus preços, resultado de um aumento na oferta desses produtos.

A alface crespa foi a que mais teve redução, com o preço da caixa de 7 kg caindo para R$ 35. O tomate longa vida também apresentou uma diminuição, agora custando R$ 130 por caixa, uma queda de mais de 7% em relação à semana anterior. A batata também ficou mais em conta, com o preço do saco de 50 kg diminuindo em R$ 10, agora custando R$ 180.

Outras frutas, como a uva niágara e a maçã nacional, também tiveram queda de preços. A uva niágara, por exemplo, é vendida a R$ 60 para cada caixa de 5 kg, enquanto a maçã nacional, com 18 kg, tem o preço de R$ 180.

Entretanto, nem todos os produtos tiveram preços favoráveis. O pepino, por exemplo, continua a alta, com a caixa sendo vendida por R$ 100, um aumento de R$ 20 em comparação à semana passada. Isso se deve ao impacto das baixas temperaturas, que afetaram a oferta deste item.

Outras verduras e frutas também sofreram aumento devido ao frio. A abobrinha verde, por exemplo, está sendo vendida a R$ 160 por caixa de 20 kg. O mamão havaí custa atualmente R$ 110 a caixa de 10 kg, enquanto o quiabo apresenta o preço de R$ 170 por caixa de 15 kg.

Essas mudanças nos preços demonstram como as condições climáticas podem influenciar a oferta e a demanda dos produtos no mercado. A monitorização contínua do cenário de preços na Central de Abastecimento é fundamental para entender melhor os desafios e oportunidades enfrentados por consumidores e vendedores.