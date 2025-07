Mudança no mercado pode reduzir suas despesas mensais.

Em 2025, com a inflação de alimentos entre 6% e 7% no Brasil, economizar nas compras do supermercado sem comprometer a qualidade da alimentação se tornou prioridade para muitas famílias. A boa notícia é que a redução nos preços de itens como leite e óleo de soja, além de uma safra recorde de soja, possibilita manter uma dieta saudável enquanto se reduz os gastos. Neste contexto, apresentamos seis dicas práticas para economizar nas compras, aproveitando as oportunidades do mercado.

Como manter a alimentação e gastar menos em 2025?

1. Aproveite produtos sazonais mais baratos

Comprando produtos da estação, como tomate e limão, que têm preços mais baixos entre março e maio, você pode economizar consideravelmente. Por exemplo, o preço do tomate caiu quase 30% em 2024. Se você comprar em feiras, o preço do tomate pode cair de R$ 8,00/kg para R$ 5,00/kg, o que representa uma economia de cerca de R$ 12 por mês para uma família que consome quatro quilos.

2. Substitua marcas premium por genéricas

As marcas genéricas de alimentos como arroz, feijão e óleo de soja costumam oferecer a mesma qualidade das marcas conhecidas, mas a preços até 40% mais baixos. Comprar arroz genérico no atacado, por exemplo, pode custar R$ 4,50/kg em comparação a R$ 6,00/kg da marca premium, resultando em uma economia mensal de R$ 15 para quem consome 10 kg. O leite genérico também é uma boa alternativa.

3. Compre no atacado para itens de alta rotatividade

Para produtos não perecíveis, a compra em atacado pode ser vantajosa. Por exemplo, o óleo de soja pode sair a R$ 5,00/L no atacado, em vez de R$ 8,00/L no varejo. Para uma família média, comprar 10 kg de feijão e 5 L de óleo no atacado pode economizar até R$ 35 por mês. É importante ter espaço para armazenar esses produtos e garantir que sejam consumidos antes da data de validade.

4. Use aplicativos de comparação de preços

Aplicativos de comparação de preços ajudam a encontrar as melhores ofertas em itens essenciais. Em 2025, o preço da carne bovina caiu devido à redução nos custos de ração, tornando-a mais acessível. Comparar preços pode reduzir o valor de cortes como o coxão mole, gerando uma economia de R$ 20 por mês para quem consome quatro quilos.

5. Planeje refeições para evitar desperdícios

Elaborar um cardápio semanal com base nos alimentos que você já tem em casa pode evitar compras desnecessárias. Usar arroz e feijão restantes em pratos como risotos ou sopas é uma forma inteligente de aproveitar tudo. Congelar sobras de carne ou vegetais, como tomates para molhos, pode impedir perdas, resultando em uma economia de até R$ 30 por mês.

6. Participe de programas de fidelidade e cashback

Supermercados e atacadistas oferecem programas de fidelidade que proporcionam descontos ou cashback em compras. Esses programas podem reduzir os custos de itens básicos em até 10%. Gastando R$ 500 por mês, por exemplo, você pode acumular entre R$ 10 e R$ 20 em cashback, facilitando a manutenção da cesta básica.

Quanto dá para economizar com essas dicas?

A aplicação dessas estratégias pode levar a uma economia significativa para uma família de quatro pessoas:

Produtos sazonais : R$ 12/mês com tomate e limão.

: R$ 12/mês com tomate e limão. Marcas genéricas : R$ 30/mês com arroz, feijão e leite.

: R$ 30/mês com arroz, feijão e leite. Compras no atacado : R$ 35/mês com óleo de soja e feijão.

: R$ 35/mês com óleo de soja e feijão. Comparação de preços : R$ 20/mês com carne.

: R$ 20/mês com carne. Planejamento de refeições : R$ 30/mês evitando desperdícios.

: R$ 30/mês evitando desperdícios. Programas de fidelidade: R$ 15/mês com cashback.

Essa soma totaliza uma economia de até R$ 142 por mês, ou R$ 1.704 ao longo do ano. Com a taxa Selic a 14,25%, esse valor poderia render em torno de R$ 1.890 em um ano se investido.

Por que essas dicas funcionam em 2025?

Essas dicas se baseiam na tendência de queda nos preços de alimentos como leite, óleo de soja e tomate. Além disso, o acesso a ferramentas digitais e programas de fidelidade tornou-se mais fácil, e o planejamento das compras ajuda a reduzir desperdícios, que é um problema comum em muitos lares brasileiros. Essas estratégias permitem que as famílias mantenham uma dieta equilibrada sem alterar seus hábitos alimentares, ajustando apenas a forma como realizam suas compras.

Em 2025, economizar no mercado é possível sem precisar abrir mão de uma alimentação saudável. Ao aproveitar a sazonalidade dos alimentos, optar por marcas mais acessíveis, comprar em atacado, comparar preços, planejar refeições e participar de programas de fidelidade, é possível aliviar o orçamento e direcionar as economias para outros objetivos financeiros.