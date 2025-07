Moto sem necessidade de CNH é vendida a R$ 8.790 e rende 45 km/l

A Shineray Jet50s se posiciona como uma opção prática e econômica no mercado brasileiro, especialmente para aqueles que precisam de mobilidade urbana. Conhecida como "cinquentinha", esta scooter combina um design funcional com um custo acessível. Para pilotá-la, o condutor precisa apenas de uma Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), o que torna o processo mais simples do que obter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com preços começando em R$ 8.790 — e possibilidade de aumento para até R$ 11.490 em 2025, dependendo da localização — a Jet50s é atraente para estudantes, trabalhadores e autônomos que buscam agilidade no trânsito e eficiência no consumo de combustível.

Diferenciais da Shineray Jet50s

A Jet50s mantém a essência de um ciclomotor acessível, mas apresenta modernizações que a tornam competitiva. Seu motor monocilíndrico de 49 cc, que opera em 4 tempos, oferece 2,7 cv a 8.000 rpm e torque de 2,6 Nm a 6.000 rpm, adequado para o tráfego urbano. O câmbio semiautomático de 4 marchas facilita a condução, especialmente para iniciantes.

O consumo médio é de aproximadamente 45 km/l com gasolina, e com um tanque de 3 litros, a autonomia chega a cerca de 135 km, ideal para deslocamentos diários. Entre as características que aumentam a praticidade estão:

Painel digital: exibe informações como velocidade, nível de combustível e marcha.

exibe informações como velocidade, nível de combustível e marcha. Partida dupla: elétrica e a pedal, garantindo maior confiabilidade.

elétrica e a pedal, garantindo maior confiabilidade. Porta USB: para carregar dispositivos enquanto se utiliza a scooter.

para carregar dispositivos enquanto se utiliza a scooter. Espaço sob o assento: para guardar itens pessoais ou um capacete.

Como funciona a ACC?

Para pilotar a Shineray Jet50s, é suficiente ter uma ACC. Essa autorização é mais fácil de obter do que a CNH e se destina a ciclomotores com até 50 cc e velocidade máxima de 50 km/h. Contudo, existem indicações de que o modelo pode alcançar até 75 km/h, o que poderia classificá-lo como uma moto convencional, exigindo a CNH da categoria A em algumas localidades. Para obter a ACC, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Idade mínima: 18 anos.

18 anos. Curso teórico e prático: em autoescola Credenciada, com carga horária reduzida.

em autoescola Credenciada, com carga horária reduzida. Exames: um teórico, que abrange legislação de trânsito, e um prático, que avalia a condução.

um teórico, que abrange legislação de trânsito, e um prático, que avalia a condução. Taxas: variam de estado para estado, geralmente mais em conta que para a CNH.

Essa facilidade na obtenção da ACC torna a Jet50s uma opção acessível para muitos, mas é essencial usar capacete e respeitar as normas de trânsito.

Segurança e conforto

A Jet50s é projetada para oferecer segurança e conforto durante os trajetos na cidade. Com dimensões de 1.910 mm de comprimento, 660 mm de largura e 1.105 mm de altura, além de um peso de 106 kg, ela proporciona agilidade e facilidade de manobra. Sua distância entre eixos de 1.275 mm e altura do assento de 750 mm ajudam a acomodar diferentes tipos de condutores. Outros recursos de segurança incluem:

Freios: disco na dianteira e tambor na traseira, garantindo frenagens seguras.

disco na dianteira e tambor na traseira, garantindo frenagens seguras. Rodas: aro de 17” na frente e 14” atrás, com pneus adequados para o tamanho.

aro de 17” na frente e 14” atrás, com pneus adequados para o tamanho. Suspensão: garfo telescópico na suspensão dianteira e bi-shock na traseira, que ajuda a absorver irregularidades do terreno.

garfo telescópico na suspensão dianteira e bi-shock na traseira, que ajuda a absorver irregularidades do terreno. Cavaletes: central e lateral, para facilitar o estacionamento.

Especificações técnicas

As especificações da Shineray Jet50s incluem:

Motor: monocilíndrico, 4 tempos, 2 válvulas, 49 cc.

Potência: 2,7 cv a 8.000 rpm.

Torque: 2,6 Nm a 6.000 rpm.

Câmbio: semiautomático, 4 marchas.

Consumo: cerca de 45 km/l.

Autonomia: aproximadamente 135 km.

Velocidade máxima: 50 km/h (ou 75 km/h, dependendo da fonte).

Freios: disco dianteiro, tambor traseiro.

Suspensão: dianteira com garfo telescópico e traseira com bi-shock.

Peso: 106 kg.

Carga máxima: 150 kg, incluindo o condutor.

Conclusão

A Shineray Jet50s representa uma escolha interessante para quem busca economia e praticidade no dia a dia. Com um preço inicial acessível, baixo consumo de combustível e manutenção, ela é ideal para deslocamentos curtos. Seu design moderno, que inclui um painel digital e porta USB, adiciona um toque contemporâneo, enquanto a ACC facilita a chance de novos motoristas.

Entretanto, há que se atentar a possíveis limitações, como a potência voltada para o uso urbano e dificuldades no atendimento pós-venda. Comprar em concessionárias autorizadas e verificar a legalidade local é sempre recomendado, especialmente por conta da potencial reclassificação devido à velocidade. Com uso responsável e manutenção adequada, a Jet50s proporciona uma alternativa acessível e eficiente para quem precisa se locomover na cidade.