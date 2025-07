Moto clássica surpreende e chega ao Brasil com sucesso

A Royal Enfield Meteor 350 Aurora Blue 2026 se destaca como uma das principais opções no mercado brasileiro de motocicletas custom. Com um design que mistura elementos retrôs e modernos, o modelo tem um preço sugerido de R$ 25.990, já com frete incluído. Lançada em julho de 2025 no Festival Interlagos, essa nova versão da Meteor 350 é parte da estratégia da Royal Enfield para atrair aqueles que valorizam estilo clássico, conforto e acessibilidade.

Diferenciais da Royal Enfield Meteor 350 Aurora Blue

A Meteor 350 Aurora Blue é reconhecida por seu visual nostálgico, inspirado em motos das décadas de 70 e 80. A pintura azul com detalhes em branco no tanque, as rodas raiadas e os acabamentos cromados no escapamento, retrovisores e para-lamas ajudam a reforçar seu estilo vintage. Posicionada entre as versões Fireball (de entrada) e Supernova (topo de linha), a Aurora Blue vem equipada com recursos que aumentam o conforto e a praticidade para os motociclistas. Entre os principais destaques, estão:

Assento touring : Um banco mais confortável com encosto para o garupa, ideal para viagens.

: Um banco mais confortável com encosto para o garupa, ideal para viagens. Para-brisa dianteiro : Ajuda na aerodinâmica e protege contra vento e detritos.

: Ajuda na aerodinâmica e protege contra vento e detritos. Sistema de navegação Tripper : Um painel digital conectado via Bluetooth ao smartphone, que fornece direções do Google Maps.

: Um painel digital conectado via Bluetooth ao smartphone, que fornece direções do Google Maps. Rodas raiadas : Trazem um charme adicional, mantidas em um estilo mais clássico.

: Trazem um charme adicional, mantidas em um estilo mais clássico. Pneus com câmara: Reforçam a autenticidade retrô, com dimensões que se encaixam perfeitamente à estética da moto.

O painel digi-analógico combina um velocímetro analógico com uma tela LCD, que mostra informações como odômetro e nível de combustível. A presença de faróis LED de alta eficiência e punhos em alumínio também acrescentam um toque de sofisticação ao modelo.

Desempenho da Meteor 350 Aurora Blue

Mecanicamente, a Meteor 350 Aurora Blue utiliza o mesmo motor monocilíndrico J-Series de 349 cc, que é refrigerado a ar e óleo e conta com injeção eletrônica. Esse motor oferece:

Potência : 20,2 cv a 6.100 rpm.

: 20,2 cv a 6.100 rpm. Torque : 2,75 kgfm a 4.000 rpm.

: 2,75 kgfm a 4.000 rpm. Câmbio: Transmissão de 5 marchas com engates suaves e precisos.

Essa configuração mecânica proporciona uma entrega de potência suave, ideal para o trânsito urbano e viagens curtas. A moto garante uma velocidade de cruzeiro confortável entre 90 e 100 km/h. A suspensão dianteira é equipada com garfo telescópico de 41 mm e 130 mm de curso, enquanto a traseira possui um duplo amortecedor ajustável em 6 posições, proporcionando conforto ao passar por buracos e irregularidades. Os freios, com disco de 300 mm na frente e 270 mm atrás, são dotados de ABS, o que oferece mais segurança nas frenagens.

Com um peso de 191 kg e um tanque de 15 litros, a Meteor 350 Aurora Blue oferece uma autonomia aproximada de 510 km, considerando um consumo médio de 34 km/l, que é frequentemente reportado pelos usuários. A altura do assento de 765 mm facilita o acesso, enquanto o chassi reforçado melhora a estabilidade em várias condições de pilotagem.

Mercado Brasileiro

A Meteor 350 ocupa um papel importante na estratégia da Royal Enfield no Brasil. Em 2024, foi a segunda motocicleta mais vendida da marca, com 4.200 unidades emplacadas. Em 2025, até maio, já havia vendido 1.874 unidades, segundo dados do setor. A nova versão Aurora Blue tem potencial para aumentar ainda mais a popularidade do modelo, oferecendo um visual diferenciado e equipamentos que atendem ao público que busca uma custom acessível.

No mercado, a Meteor 350 enfrenta concorrência de modelos como Honda CB350, Jawa 350 e Yezdi Roadster. Ela se destaca com um preço competitivo, um design clássico e uma reputação de confiabilidade. A continuidade da estratégia da Royal Enfield, com o lançamento de novas cores e versões, é uma maneira de manter o modelo atrativo tanto para motociclistas novatos quanto para os mais experientes.

Especificações Técnicas

Característica Especificação Motor Monocilíndrico, 349 cc, refrigerado a ar/óleo Potência 20,2 cv a 6.100 rpm Torque 2,75 kgfm a 4.000 rpm Câmbio 5 marchas Consumo Aprox. 34 km/l (média reportada) Autonomia Aprox. 510 km (tanque de 15 litros) Freios Disco dianteiro (300 mm), traseiro (270 mm), ABS Suspensão Dianteira: telescópica, 41 mm; Traseira: duplo amortecedor, ajustável Peso 191 kg Altura do assento 765 mm Preço R$ 25.990 (com frete)

Conclusão

A Royal Enfield Meteor 350 Aurora Blue 2026 é uma opção atrativa para quem busca uma motocicleta custom com um estilo retrô, conforto e tecnologia moderna a um preço acessível. Com suas características robustas e equipamentos úteis, a moto se mostra interessante para iniciantes e aqueles que desejam uma opção versátil para o dia a dia ou passeios curtos.

Embora os pneus com câmara possam exigir um pouco mais de manutenção e a potência de 20,2 cv seja mais adequada para uso em ambientes urbanos e viagens a velocidades moderadas, a presença de uma rede de concessionárias da Royal Enfield no Brasil oferece suporte para os compradores. A Meteor 350 Aurora Blue, com sua combinação de nostalgia e praticidade, reforça a presença da marca no mercado local.