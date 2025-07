Mortes em enchentes nos EUA superam 80 pessoas

Chuvas fortes causam transbordamento do rio Guadalupe no Texas; busca por crianças desaparecidas continua

No último dia 4, fortes chuvas atingiram o estado do Texas, especialmente a região do rio Guadalupe, resultando em inundações repentinas e deixando, até o momento, 82 mortos, incluindo 28 crianças. As vítimas eram, em sua maioria, alunos do Camp Mystic, um acampamento cristão de verão. Atualmente, dez garotas do acampamento e uma monitora estão desaparecidas.

As chuvas, que somaram cerca de 30 centímetros em poucas horas, elevaram o nível do rio Guadalupe em até oito metros em apenas 45 minutos, pegando muitas pessoas de surpresa às 4h da manhã. Esse aumento repentino da água impossibilitou a emissão de alertas de evacuação.

Dalton Rice, o administrador da cidade de Kerrville, relatou que a situação foi inesperada e rápida, sem tempo para que as autoridades reagissem adequadamente. A secretária de Segurança Interna da Casa Branca, Kristi Noem, explicou que o alerta de inundação emitido um dia antes não previu corretamente a gravidade das chuvas. Ela mencionou que o governo está se esforçando para melhorar os sistemas de monitoramento.

Equipes de resgate estão mobilizadas com 14 helicópteros, drones e centenas de profissionais de emergência, buscando por sobreviventes e desaparecidos. Enquanto isso, várias outras crianças que participavam de acampamentos na região estão seguras, embora algumas ainda não tenham conseguido sair devido a estradas obstruídas pelas águas.

O Camp Mystic informou, por meio de sua diretoria, que o local está enfrentando falta de energia elétrica, água e internet. Rob Kelly, uma autoridade do condado, destacou que todos estão fazendo esforços para evacuar as crianças.

Diversos bairros, áreas de camping e parques de trailers nas proximidades também foram severamente afetados. Até o sábado à noite, mais de 850 pessoas haviam sido resgatadas, e no domingo, familiares foram autorizados a se juntar às buscas no Camp Mystic.

Por fim, o rio Llano, que passa pelo condado vizinho de Mason, também atingiu níveis alarmantes de inundação, o que configurou uma situação de vida ou morte, segundo os meteorologistas. A comunidade continua unida na busca por desaparecidos e na recuperação da região.