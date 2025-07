Mercado reduz previsões de inflação pela 6ª semana consecutiva

A nova edição do Boletim Focus, publicado pelo Banco Central, traz atualizações importantes sobre as expectativas econômicas para o Brasil. Os especialistas revisaram suas previsões para a inflação, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a cotação do dólar e a taxa Selic.

Expectativas para a Inflação

Pela sexta semana consecutiva, os economistas reduziram suas expectativas para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

IPCA em 2025 : A previsão foi ajustada de 5,20% para 5,18%.

: A previsão foi ajustada de 5,20% para 5,18%. IPCA em 2026: As projeções se mantiveram em 4,50%.

Essa mudança indica uma tendência de desaceleração na inflação, o que pode refletir em uma maior estabilidade nos preços.

Projeções para o PIB

As expectativas para o crescimento da economia também foram atualizadas. Após uma leve pausa nas revisões, as projeções para o PIB de 2025 aumentaram.

PIB em 2025 : A expectativa de crescimento subiu de 2,21% para 2,23%.

: A expectativa de crescimento subiu de 2,21% para 2,23%. PIB em 2026: No entanto, para o ano seguinte, a previsão foi reduzida de 1,87% para 1,86%.

Essa atualização sugere um otimismo em relação ao desempenho econômico neste ano, enquanto a previsão para o próximo ano foi ajustada para baixo.

Expectativas para o Dólar

As projeções para a cotação do dólar apresentaram mudanças.

Câmbio em 2025 : A expectativa se manteve em R$ 5,70 após três semanas de queda.

: A expectativa se manteve em R$ 5,70 após três semanas de queda. Câmbio em 2026: Para o próximo ano, a previsão foi cortada de R$ 5,79 para R$ 5,75.

Na manhã de divulgação do relatório, o dólar estava cotado a R$ 5,45, com uma alta de 0,49%.

Taxa Selic

As projeções para a taxa básica de juros, conhecida como Selic, permaneceram estáveis.

Selic em 2025 : A expectativa se manteve em 15% ao ano.

: A expectativa se manteve em 15% ao ano. Selic em 2026: Para o ano seguinte, a projeção também ficou em 12,50%, mantendo-se inalterada nas últimas 23 semanas.

Essas informações são essenciais para entender o cenário econômico atual e as expectativas para os próximos anos no Brasil. A melhoria nas previsões de crescimento e a desaceleração da inflação podem influenciar tanto as políticas públicas quanto a vida do consumidor.