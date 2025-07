Ibovespa recua com tarifas de Trump e dólar a R$ 5,48

Na última segunda-feira, 7 de outubro, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa brasileira, terminou o dia com uma queda de 1,26%, fechando aos 139.489 pontos. Essa desvalorização foi atribuída às novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. O cenário se agravou após o vencimento do prazo para negociações que buscavam evitar as taxações propostas pela administração do ex-presidente Donald Trump.

O dólar também teve alta, subindo 0,98% e alcançando uma cotação de R$ 5,48. Esse aumento reflete a preocupação dos investidores, que estão buscando proteção em meio a um clima de aversão ao risco.

No Brasil, a incerteza política continua a afetar o mercado. A dificuldade do governo federal em dialogar com o Congresso Nacional tem travado a aprovação de importantes pautas econômicas. Uma proposta do governo que visa a taxação dos super-ricos enfrenta resistência dos parlamentares, o que dificulta o avanço das medidas.

Esse cenário político tenso já gera repercussões em um contexto de antecipação das eleições legislativas de 2026, uma vez que a disputa pelo poder começa a se intensificar.

As tarifas americanas também têm um impacto direto sobre países como Malásia e África do Sul, com taxas que chegam a 30%. Além disso, o governo dos EUA ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% aos países que participam de acordos comerciais com o bloco BRICS. Essa situação tem pressionado o mercado emergente, gerando uma redução no interesse de investidores estrangeiros.

A queda do Ibovespa pode ser vista também como um movimento de realização de lucros. Recentemente, o índice havia registrado seu terceiro recorde em 18 meses, ultrapassando os 141 mil pontos. Com o retorno do risco relacionado às tarifas, muitos investidores optaram por vender ativos, garantindo os lucros obtidos.

Os índices acionários nos Estados Unidos também fecharam em baixa. O Dow Jones caiu 0,94%, o S&P 500 teve uma redução de 0,79%, e o Nasdaq desvalorizou 0,92%. Esses movimentos foram impulsionados pelas preocupações em torno das tarifas e por um ajuste técnico após semanas de valorização das ações.

A incerteza no comércio global também afetou o bitcoin, que permanece estagnado próximo dos US$ 108 mil. Essa situação foi analisada por especialistas, que destacam que a falta de clareza nas relações comerciais está limitando o avanço da criptomoeda.

No mercado de commodities, a situação do cacau está chamando atenção. O preço da tonelada passou de US$ 2.400 em 2022 para mais de US$ 10 mil em 2024. A combinação de baixa oferta global e demanda crescente está pressionando os custos da indústria, o que pode resultar em preços mais altos para chocolates e produtos derivados por um período prolongado.