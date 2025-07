EUA: bolsas caem após Trump anunciar novas tarifas

As bolsas de valores dos Estados Unidos encerraram em queda nesta segunda-feira, 9 de outubro, após o presidente Donald Trump anunciar novas tarifas de importação que afetarão produtos de sete países: Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Laos, Mianmar, Malásia e Casaquistão. A decisão gerou um clima de cautela entre os investidores, principalmente após um fim de semana prolongado, em que muitos ainda estavam refletindo sobre os recordes alcançados nas bolsas na última quinta-feira, 4 de outubro, antes do feriado nacional.

Desempenho dos índices

Os principais índices refletiram esse sentimento negativo:

Dow Jones: caiu 0,94%, fechando em 44.406,36 pontos.

S&P 500: recuou 0,79%, finalizando em 6.229,98 pontos.

Nasdaq: perdeu 0,92%, terminando em 20.412,52 pontos.

Movimentações no mercado corporativo

No setor bancário, as ações também se desvalorizaram após uma semana anterior de ganhos. O Goldman Sachs viu suas ações caírem 1,76%, enquanto o Wells Fargo recuou 1,51%. Outros grandes bancos, como JPMorgan e Citigroup, também registraram quedas superiores a 1%.

As ações da Tesla foram especialmente afetadas, caindo 6,8%. Esse movimento ocorreu após o CEO Elon Musk anunciar a formação do “Partido América” no último sábado, 6 de outubro. A decisão surpreendeu o mercado, pois muitos esperavam que Musk ficasse distante da política. Além disso, ele fez críticas ao projeto orçamentário do governo Trump, denominado “One Big Beautiful Bill”, que foi sancionado na última sexta-feira.

Entre as principais empresas de tecnologia, conhecidas como "Sete Magníficas", a Alphabet teve uma queda de 1,53%, enquanto a Microsoft recuou 0,22% e a Apple registrou uma perda de 1,69%. A Amazon, por outro lado, teve uma leve alta de 0,03%. A Nvidia, que havia alcançado um pico histórico de US$ 159,34 na quinta-feira, também caiu, perdendo 0,69%.

No setor de energia, as ações da Shell, que são negociadas nos EUA, tiveram uma queda de 3,5%. A empresa alertou sobre uma redução nos lucros devido à volatilidade nos preços do gás e do petróleo. Mesmo assim, os contratos futuros de petróleo subiram. No entanto, as ações da Chevron e da Exxon Mobil recuaram 0,65% e 0,97%, respectivamente.

Esses movimentos no mercado refletem a instabilidade provocada pelas novas tarifas e as incertezas econômicas que afetam camadas amplas da economia americana.