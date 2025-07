Banco do Brasil divulga comunicado relevante para brasileiros

Banco do Brasil alerta sobre golpes e como se proteger

O Banco do Brasil é uma instituição financeira com longa história e reputação sólida entre os brasileiros. Contudo, essa credibilidade tem sido explorada por golpistas, que criam armadilhas cada vez mais sofisticadas para enganar clientes e acessar suas contas. Desde mensagens falsas sobre compras suspeitas até ligações se passando por gerentes do banco, os métodos de fraude são diversos. A boa notícia é que, com informações corretas e atenção, os clientes podem se proteger e evitar prejuízos.

Como os golpistas atuam?

Os fraudadores utilizam uma técnica chamada engenharia social, que consiste em manipular pessoas para que revelem informações pessoais. Eles se passam por funcionários do banco, criam sites falsos com a mesma aparência do original e insistem em situações urgentes para desviar a atenção da vítima. Os meios mais comuns de ataque incluem:

E-mail (Phishing): Mensagens que imitam a comunicação oficial do banco.

SMS (Smishing): Mensagens alarmantes com links perigosos.

Ligações Telefônicas (Vishing): Falsas centrais de atendimento que tentam coletar informações.

WhatsApp: Golpistas que se apresentam como gerentes, oferecendo ajuda ou promoções falsas.

Principais tentativas de golpe

Os golpistas utilizam diferentes pretextos para enganar suas vítimas. Fique atento a essas situações comuns:

Falsa Central de Atendimento: Um suposto “agente de segurança” telefona informando sobre uma transação suspeita. Ele solicita que a vítima faça uma transferência para uma “conta segura” ou siga instruções que, na verdade, buscam roubar informações. Isso é totalmente falso.

SMS de Compra Suspeita: Mensagens que alegam que você fez uma compra de alto valor pedem que você ligue para um número falso para cancelamento.

E-mail para Atualização Cadastral: Comunicados que solicitam atualização de segurança geralmente encaminham para páginas falsas que visam roubar dados.

Golpe do Falso App: Mensagens informando sobre riscos na conta que pedem a instalação de um módulo de segurança, mas que na verdade instalam malware.

Ofertas Falsas no WhatsApp: Mensagens de um “gerente” oferecendo empréstimos com condições impossíveis, que geralmente pedem um pagamento prévio.

Como identificar um golpe?

Uma questão comum é se o Banco do Brasil entraria em contato solicitando senhas ou a instalação de programas. A resposta é clara: NÃO. O banco nunca faz esse tipo de solicitação por telefone, e-mail, SMS ou WhatsApp. Aqui estão alguns detalhes importantes:

Não pedirá senhas completas ou o CVV do cartão.

Não solicitará transferências para "contas seguras".

Não enviará pessoas para sua casa para pegar cartões.

Não pedirá a instalação de programas por links.

Se você receber qualquer contato com essas solicitações, desligue imediatamente. É um golpista.

O que fazer se você foi vítima?

Caso você acredite que caiu em um golpe, é crucial agir rapidamente:

Entre em Contato com o Banco: Utilize apenas os canais oficiais de atendimento. Os números seguros estão geralmente no verso do seu cartão, no site ou no aplicativo. Altere Suas Senhas: Se possível, faça isso de um dispositivo seguro. Comunique a Fraude: Informe sobre transações não reconhecidas. Registre um Boletim de Ocorrência: Isto ajudará a documentar o crime. Guarde Provas: Salve prints de mensagens, e-mails e comprovantes de transações.

Dicas para proteger sua conta

A prevenção é essencial. Aqui estão algumas orientações para manter sua conta segura:

Acesse a Conta de Forma Segura: Use apenas o aplicativo oficial ou digite o endereço do site diretamente no navegador.

Ative Ferramentas de Segurança: Habilite notificações para todas as transações e familiarize-se com as instruções do banco.

Desconfie de Contatos Não Solicitados: Caso receba comunicações estranhas, prefira desligar e contatar o banco diretamente.

Cuidado com Wi-Fi Públicas: Evite acessar sua conta em redes compartilhadas em locais públicos.

Mantenha seu Celular Seguro: Mantenha aplicativos e sistema operacional sempre atualizados, e considere o uso de um antivírus.

Em resumo

Proteger-se contra golpes é fundamental. Mantenha-se informado e vigilante para preservar sua segurança e tranquilidade financeira. Lembre-se: as instituições financeiras não solicitarão suas senhas para garantir sua segurança. Mantenha-se alerta e sempre verifique a autenticidade dos contatos que recebe.