A fortuna milionária de Angelina Jolie: como ela conseguiu?

Angelina Jolie: Trajetória e Contribuições

Angelina Jolie, nascida em 1975 em Los Angeles, é uma das personalidades mais reconhecidas de Hollywood. Filha dos atores Jon Voight e Marcheline Bertrand, ela iniciou sua carreira no cinema ainda muito jovem, com uma participação no filme Lookin’ to Get Out, de 1982. No entanto, foi na década de 1990 que Jolie se destacou, especialmente com o filme Hackers (1995). Seu talento foi amplamente reconhecido em Gia (1998) e Garota, Interrompida (1999), pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. A fama mundial chegou com o sucesso de Lara Croft: Tomb Raider (2001), solidificando sua posição como uma estrela de ação.

A atriz diversificou sua carreira ao atuar, dirigir e produzir. Seus papéis em filmes como Mr. & Mrs. Smith (2005), Salt (2010) e Maleficent (2014) a renderam entre 10 e 35 milhões de dólares por projeto. Em Eternals (2021), Jolie como Thena, recebeu um pagamento de 35 milhões de dólares. Além de atuar, ela também dirigiu filmes como Unbroken (2014) e First They Killed My Father (2017), e sua produtora apoiou o musical The Outsiders, que ganhou um Tony Award em 2024.

Além do cinema, Jolie também investiu em negócios e propriedades. Suas colaborações com marcas como Louis Vuitton e Guerlain resultaram em contratos que variam de 10 a 15 milhões de dólares. Ela possui várias propriedades, incluindo uma mansão em Los Angeles adquirida por 24,5 milhões de dólares em 2017 e uma reserva natural no Camboja. Em 2021, ela vendeu sua participação na vinícola Château Miraval por 62 milhões de dólares, mesmo enfrentando disputas legais com Brad Pitt.

Os principais meios de renda de Angelina Jolie incluem:

Contratos com grandes marcas, ampliando sua influência no mercado. Imóveis e Investimentos: Propriedades no Camboja e Los Angeles, além da venda de Château Miraval.

Comprometida com causas sociais, Jolie é Embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (UNHCR) desde 2001. Ela já visitou campos de refugiados em países como Quênia e Síria, além de ter doado milhões para projetos de educação e proteção de crianças. A fundação Maddox Jolie-Pitt, que cofundou, apoia o desenvolvimento na Ásia, incluindo escolas e uma fábrica de leite de soja no Camboja. Em 2020, ela fez uma doação de 1 milhão de dólares à organização No Kid Hungry.

Em 2025, sua interpretação de Maria Callas no filme Maria, dirigido por Pablo Larraín, recebeu elogios e uma indicação ao Golden Globe, aumentando sua reputação como atriz.

Aos 50 anos, Jolie continua ativa em projetos de atuação e direção, como o drama de guerra Without Blood (2024). Sua marca de moda, Atelier Jolie, criada em 2023, promove artesãos de comunidades vulneráveis, alinhando sua carreira artística com seus valores humanitários. Apesar de rumores sobre dificuldades financeiras após a venda de um Ferrari vintage em 2024, sua fortuna, estimada em 120 milhões de dólares em 2025, demonstra sua habilidade em manter uma carreira diversificada e lucrativa.

A jornada de Angelina Jolie, que passou de uma jovem rebelde em Beverly Hills a uma ícone global, destaca sua resiliência e versatilidade. Sua atuação no cinema, seu trabalho humanitário e seus empreendimentos comerciais deixam um legado que vai além do estrelato.