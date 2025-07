Falso advogado usa nome da OAB em golpe chocante

Golpe do Falso Advogado: Como Funcionam as Fraudes e Como se Proteger

Nos últimos anos, o golpe do falso advogado tem se tornado cada vez mais comum e sofisticado no Brasil. Esses criminosos se passam por profissionais da advocacia para enganar cidadãos, muitas vezes levando à perda de dinheiro e informações pessoais. Entre as principais vítimas estão pessoas com processos judiciais ou pendências legais.

Como Ocorre o Golpe

O esquema geralmente começa com o golpista entrando em contato com a vítima, afirmando ser de um escritório de advocacia ou informando sobre audiências, processos ou valores a receber. Para aumentar a credibilidade, eles utilizam documentos que parecem oficiais, como petições e citações, que podem ser forjadas. Frequentemente, eles pedem depósitos de taxas e honorários, usando a urgência como argumento, dizendo que atrasos podem trazer prejuízos.

Formas Comuns de Abordagem:

Telefonemas: O golpista liga se apresentando com nome, número de registro da OAB e informações sobre um processo.

Envio de Documentos: Mensagens e e-mails podem conter arquivos PDFs com selos e carimbos falsificados.

Pressão: O criminoso insiste que o pagamento deve ser feito imediatamente para evitar problemas.

A eficácia desse golpe se deve não apenas à familiaridade que os golpistas têm com os trâmites jurídicos, mas também à facilidade com que podem forjar documentos atualmente. Qualquer solicitação para transferências de dinheiro para contas de terceiros deve acender um alerta.

Quem São as Principais Vítimas?

As vítimas mais comuns do golpe incluem pessoas que estão enfrentando processos judiciais, além de seus familiares. Advogados também podem se tornar alvos, uma vez que os golpistas podem usar nomes e escritórios conhecidos para enganar outras pessoas.

Os criminosos identificam suas vítimas de várias maneiras, incluindo a consulta a sistemas públicos dos tribunais e monitoramento de grupos nas redes sociais que tratam de questões jurídicas. Isso os ajuda a selecionar alvos vulneráveis, muitas vezes em situações delicadas, como famílias em luto ou empresas em litígios, onde há a possibilidade de ganhos financeiros maiores.

Como se Proteger

Para evitar ser vítima dessa fraude, é essencial estar informado e adotar uma postura cuidadosa diante de contatos inesperados. Algumas medidas preventivas incluem:

Verificar a Identidade: Antes de qualquer pagamento, consulte o registro do advogado na OAB e confirme se as informações são reais.

Cuidado com Informações Pessoais: Não forneça dados pessoais sem ter certeza de quem está do outro lado.

Desconfiar de Urgências: Fique alerta a pedidos de pagamentos imediatos para contas desconhecidas.

Confirmação Direta: Se possível, entre em contato com o escritório de advocacia pelo telefone oficial ou visite o local.

É importante lembrar de não compartilhar documentos pessoais por meio de aplicativos de mensagens, pois isso pode colocar suas informações em risco em futuras tentativas de golpe.

O Que Fazer em Caso de Fraude

Se você acha que foi abordado por um golpista ou já se tornou vítima, a primeira ação deve ser registrar um boletim de ocorrência e comunicar à OAB estadual. Reúna todas as evidências, como mensagens, e-mails e comprovantes de pagamento, para ajudar nas investigações. Se você já sofreu um prejuízo financeiro, entre em contato com seu banco o mais rápido possível para tentar bloquear operações suspeitas.

Mesmo após a identificação de um golpe, é importante monitorar suas informações pessoais para evitar novos problemas. Existem organismos que oferecem apoio e orientação a vítimas, contribuindo para a sua segurança jurídica.