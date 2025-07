Edu Guedes é submetido a cirurgia de urgência por câncer

Edu Guedes Passa por Cirurgia de Urgência

Neste sábado, dia 5, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes foi internado com urgência no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia para a remoção de um câncer no pâncreas.

A emergência se deu após Edu apresentar uma infecção causada por problemas renais. A deteção do tumor maligno ocorreu após um primeiro procedimento cirúrgico, que tratou a questão renal.

Edu Guedes, que recentemente se casou com a apresentadora Ana Hickmann em uma cerimônia civil secreta, agora se prepara para um casamento religioso. O casal tem demonstrado o desejo de aumentar a família. Ana já é mãe de Alexandre, de 11 anos, e Edu tem uma filha chamada Maria Eduarda, de 16 anos. Em declarações recentes, Ana expressou a vontade deles de ter mais um filho, afirmando que é um desejo forte para ambos.

A situação de saúde de Edu chamou a atenção dos fãs e do público em geral, que aguardam notícias sobre sua recuperação.