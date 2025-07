Última edição do modelo da Honda emociona fãs

A Honda anunciou que o Civic Type R se despedirá do mercado europeu em 2025, lançando uma edição especial chamada Ultimate Edition. Este modelo representa o encerramento de uma trajetória significativa para os fãs de carros esportivos. A montadora japonesa celebra a história do Civic Type R com esta versão exclusiva, que atende às novas exigências ambientais que estão mudando o setor automotivo.

A Ultimate Edition será disponibilizada apenas na cor Championship White, combinando um design impressionante com detalhes especiais e um kit comemorativo, criado especialmente para os apreciadores do modelo. Enquanto isso, no Brasil, o Civic Type R continua à venda, mas apresenta algumas diferenças em relação à edição europeia.

Características da Ultimate Edition do Civic Type R

A Ultimate Edition foi projetada para causar uma forte impressão antes da saída do modelo do mercado. O carro mantém o motor 2.0 turbo de quatro cilindros, que gera 330 cavalos de potência e 42,8 kgfm de torque, emparelhado a uma transmissão manual de seis marchas. Ele é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos, evidenciando a essência esportiva que conquistou fãs ao longo dos anos.

Entre os diferenciais visuais e funcionais da Ultimate Edition, destacam-se:

Pintura exclusiva : A cor Championship White é complementada por detalhes em vermelho no capô e laterais, além de um teto preto.

: A cor Championship White é complementada por detalhes em vermelho no capô e laterais, além de um teto preto. Asa traseira : Fabricada em fibra de carbono, ela confere um visual agressivo ao carro.

: Fabricada em fibra de carbono, ela confere um visual agressivo ao carro. Interior premium : O interior possui guarnições em fibra de carbono, tapetes vermelhos com um emblema metálico e um logotipo Type R projetado no chão ao abrir as portas.

: O interior possui guarnições em fibra de carbono, tapetes vermelhos com um emblema metálico e um logotipo Type R projetado no chão ao abrir as portas. Kit comemorativo: Inclui um chaveiro de carbono, um emblema numerado e uma capa protetora para o veículo.

Esses elementos tornam a Ultimate Edition uma peça especial para colecionadores e apaixonados pela marca.

Motivos para a saída do Civic Type R da Europa

A decisão de descontinuar o Civic Type R na Europa está relacionada às rigorosas normas de emissões exigidas no continente, como o padrão Euro 7. Essas regulamentações demandam uma grande redução nos poluentes emitidos, o que afeta veículos de alto desempenho com motores a combustão. Assim, a Honda decidiu direcionar seus esforços para modelos eletrificados, como híbridos e elétricos, resultando na retirada do Type R do mercado europeu.

Situação do Civic Type R no Brasil

No Brasil, o Civic Type R continua sendo vendido como um importado, mas sua potência foi ajustada para 297 cavalos, de acordo com as regulamentações locais. O preço inicial da versão em 2025 será de cerca de R$ 429.900, o que a posiciona como uma opção premium entre os hatches esportivos.

Apesar de ter menor potência se comparado à versão europeia, o modelo brasileiro mantém a mesma transmissão manual e é conhecido pela dirigibilidade precisa, características que continuam atraindo os entusiastas. Não há planos para descontinuar o Type R no mercado brasileiro, o que sugere que ele permanecerá como uma opção viável para quem busca desempenho sem abrir mão da emoção ao volante.

Conclusão

A Ultimate Edition do Honda Civic Type R representa não apenas o fim de uma era, mas também uma homenagem a um dos hatches esportivos mais admirados no mundo. Com seu design exclusivo e detalhes especiais, a edição final honra os fãs da marca, enquanto a Europa se volta para uma nova fase de eletrificação. No Brasil, o Type R continua a simbolizar a paixão por velocidade e desempenho, provando que os carros esportivos ainda têm seu lugar no mercado.