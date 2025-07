Micro e pequenas empresas impulsionam busca por crédito em maio

Em maio de 2025, a demanda por crédito entre as empresas cresceu 16,4% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados recentes. Esse aumento é especialmente notável entre as micro e pequenas empresas, que lideraram a busca por financiamento.

Esse crescimento no pedido de crédito pode ser interpretado com alguma cautela, segundo a economista Camila Abdelmalack. Ela observa que a comparação se baseia em um mês de 2024 que apresentou uma queda anormal. Essa diminuição pode ter ocorrido devido à emenda do feriado de Corpus Christi, o que reduziu a base de cálculo e acentuou o aumento observado neste ano.

As micro e pequenas empresas destacaram-se com um aumento de 16,7% na procura por crédito, seguidas pelas médias empresas, que registraram um crescimento de 6,9%. As grandes empresas apresentaram um aumento menor, de 2,9%. A economista ressalta que, apesar das altas taxas de juros, o crédito continua sendo uma ferramenta essencial para os pequenos negócios, muitas vezes representando a única opção para manter as operações e honrar compromissos financeiros.

No cenário atual, a inadimplência entre pequenos empreendimentos é alta, com 6,9 milhões de negócios enfrentando dificuldades financeiras no país. Segundo Abdelmalack, o aumento na procura por crédito pode estar relacionado à necessidade de equilibrar o fluxo de caixa e lidar com as dívidas acumuladas.

Além disso, a procura por crédito não se restringiu a uma região específica. Todas as 27 Unidades Federativas do Brasil apresentaram crescimento na demanda. Os estados que se destacaram com os maiores aumentos foram Mato Grosso, com 25,7%; Espírito Santo, com 24,4%; e Goiás, com 20,3%. Esse movimento foi percebido em diferentes regiões do país, indicando uma tendência nacional de busca por financiamentos.