EUA: bolsas avançam e atingem novos recordes após payroll

Na quinta-feira (3), os principais índices de ações de Nova York registraram alta, com S&P 500 e Nasdaq alcançando novas máximas históricas. Esta movimentação no mercado foi impulsionada pela divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, que ocorreu um dia antes do feriado da Independência.

O relatório, conhecido como payroll, mostrou que foram gerados 147 mil empregos em junho, superando a expectativa de analistas, que era de 110 mil. Este resultado é um indicativo da força da economia americana e apoiou a decisão do Federal Reserve (Fed) de manter uma postura cautelosa em relação à taxa de juros, sinalizando estabilidade no mercado de trabalho.

Os índices de ações fecharam em alta: o Dow Jones subiu 0,77%, alcançando 44.828,53 pontos. O S&P 500 teve um aumento de 0,83%, finalizando o dia com 6.279,35 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 1,02%, terminando em 20.601,10 pontos. Os mercados financeiros de Nova York entrarão em recesso e voltam a operar na segunda-feira (7).

Além do payroll, outro dado que promoveu otimismo foi o PMI (Índice de Gerentes de Compras) de serviços, que indicou crescimento no setor, fortalecendo ainda mais a visão de uma economia resiliente.

No setor bancário, as ações tiveram destaque. O Citigroup liderou as altas, com um aumento de 2,26%, depois que o Morgan Stanley elevou sua previsão de preço para as ações da empresa, de US$ 94 para US$ 103. O Goldman Sachs teve um avanço de 1,09%, enquanto o Morgan Stanley subiu 0,90%.

Entre as principais empresas de tecnologia, todas as ações apresentaram alta, à exceção da Tesla, que registrou uma leve queda de 0,10%. A Microsoft viu suas ações subirem 1,58%, a Nvidia cresceu 1,30%, a Amazon avançou 1,59% e a Alphabet teve um incremento de 0,50%.

Um destaque positivo do dia foi a empresa Datadog, que subiu 14,9% após ser adicionada ao S&P 500. A companhia é conhecida por oferecer soluções de monitoramento para softwares.

A fabricante de veículos elétricos Lucid também teve um bom desempenho, com as ações subindo 5,37%. A empresa anunciou a entrega de 3.309 veículos no segundo trimestre de 2025, um recorde histórico para a companhia. No total, foram 6.418 entregas no primeiro semestre, representando um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, a Rivian, que viu uma queda de quase 30% nas entregas em comparação ao ano anterior, ainda assim obteve uma leve alta de 1,55%, com a entrega de 19.301 veículos nos primeiros seis meses de 2025.