Cinco carros automáticos até R$ 80 mil para 2025

A pesquisa por carros automáticos com preços de até R$ 80 mil no Brasil em 2025 se apresenta como um desafio. Os preços de veículos novos aumentaram consideravelmente, impulsionados pela inflação e pela valorização do setor automotivo. De acordo com a Fenabrave, os carros automáticos corresponderam a 62,3% das vendas em 2024. Contudo, no mercado, encontrar modelos novos por menos de R$ 80 mil é complicado; a maioria das opções disponíveis está na categoria de usados ou inclui apenas veículos elétricos de entrada.

Carros Novos até R$ 80 mil em 2025

Nas opções de veículos zero-quilômetro, há escassez de modelos automáticos abaixo de R$ 80 mil. O único carro novo nesse segmento é o Renault Kwid E-Tech, que está disponível por R$ 79.990, graças a promoções que reduzem seu preço original de R$ 99.990. Ele possui motorização elétrica de 65 cv e oferece uma autonomia de 185 km. Este modelo se destaca por ser isento de IPVA em estados como São Paulo e por ter um custo de manutenção reduzido. É ideal para uso urbano e pode ser carregado em menos de 9 horas em tomadas comuns ou em cerca de 2 horas e 54 minutos em carregadores rápidos.

Modelos como o Fiat Mobi e o Citroën C3 têm versões manuais que ficam dentro do orçamento (R$ 74.990 e R$ 76.990, respectivamente), mas suas versões automáticas estão acima deste limite, com preços a partir de R$ 95.990.

Melhores Carros Usados Automáticos até R$ 80 mil

No mercado de usados, as opções são mais diversificadas e acessíveis. Modelos fabricados entre 2018 e 2022 oferecem conforto, confiabilidade e manutenção a preços razoáveis. A seguir, apresentamos cinco opções recomendadas, com preços médios segundo a Tabela Fipe de janeiro de 2025:

Fiat Argo Drive 1.3 CVT : Entre R$ 65.000 e R$ 75.000. Ano 2020-2022. Consumo de 11,8 km/l (gasolina) e 8,3 km/l (etanol). Capacidade do porta-malas: 300 litros. Equipado com câmbio CVT, multimídia de 7 polegadas e manutenção acessível.

Chevrolet Onix Plus LT 1.0 Turbo : Entre R$ 70.000 e R$ 78.000. Ano 2020-2021. Consumo de 12 km/l (gasolina) e 8,6 km/l (etanol), porta-malas de 469 litros, conta com 6 airbags e é bom para quem precisa de espaço.

Hyundai HB20S Vision 1.6 AT : Entre R$ 68.000 e R$ 79.000. Ano 2019-2021. Consumo de 11,5 km/l (gasolina) e 8,0 km/l (etanol), porta-malas de 475 litros, ótimas condições de conforto.

Volkswagen Polo Sense 1.0 TSI : Entre R$ 72.000 e R$ 80.000. Ano 2020-2022. Consumo de 11,8 km/l (gasolina) e 8,3 km/l (etanol), equipado com motor turbo e chave presencial.

Honda Fit DX 1.5 CVT: Entre R$ 60.000 e R$ 75.000. Ano 2018-2020. Consumo de 12,3 km/l (gasolina) e 8,3 km/l (etanol). Realça a durabilidade e versatilidade do espaço interno.

Vantagens dos Carros Automáticos até R$ 80 mil

Escolher um carro automático proporciona várias vantagens, especialmente no trânsito das grandes cidades, onde a praticidade é essencial. Veja alguns pontos a considerar:

Custo-benefício : Modelos como o Fiat Argo e o Chevrolet Onix Plus são acessíveis e têm manutenção em conta, o que aumenta seu valor de revenda.

Eficiência no Consumo : O desempenho médio desses veículos varia entre 11 e 12 km/l, ajudando a conter os gastos com combustíveis caros.

Equipamentos de Segurança : Os modelos geralmente incluem itens de série como airbags e sistemas de controle de estabilidade, aumentando a segurança dos passageiros.

Demanda Crescente: A popularidade dos automáticos tem crescido, especialmente modelos como o Renault Kwid E-Tech, que são reconhecidos pela agilidade e benefícios fiscais.

Dicas para Escolher o Melhor Carro Automático até R$ 80 mil

A escolha do veículo ideal deve considerar diversos fatores:

Orçamento : O Renault Kwid E-Tech é a única opção nova para quem busca economia. Já modelos usados como o Honda Fit podem oferecer mais espaço.

Uso Pretendido : Para motoristas de aplicativo, o Chevrolet Onix Plus e o Hyundai HB20S são recomendados devido aos espaços amplos no porta-malas. Para o uso urbano, o Fiat Argo oferece agilidade.

Custo de Manutenção : Modelos da Fiat e Chevrolet têm peças adicionais mais baratas e uma rede ampla de oficinas. O Honda é confiável, mas pode ter custos de revisão mais altos.

Estado do Veículo Usado : Verifique o histórico, a quilometragem (prefira modelos com menos de 80.000 km) e as manutenções feitas.

Custos Adicionais: Considere despesas como IPVA, licenciamento e seguro ao calcular seu orçamento.

Dicas para Comprar Seu Carro Automático com Economia

Em 2025, o mercado apresenta apenas algumas opções novas a até R$ 80 mil, com destaque para o Renault Kwid E-Tech. No segmento de usados, alternativas como Fiat Argo, Chevrolet Onix Plus, Hyundai HB20S, Volkswagen Polo Sense e Honda Fit equilibram conforto, economia e confiabilidade.

Para encontrar o melhor negócio, pesquise em plataformas confiáveis, negocie preços com base na Tabela Fipe e faça test-drives para avaliar as condições dos veículos. Ao comprar um usado, considere contratar uma vistoria cautelar e verifique os débitos. Com um bom planejamento, é possível encontrar um carro automático que atenda às suas necessidades sem ultrapassar o orçamento.