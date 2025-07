Sorteio de prêmio de R$ 52 milhões ocorre nesta terça-feira

Mega-Sena sorteia R$ 52 milhões nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 1º de julho, a Mega-Sena realizará o concurso 2.882, com um prêmio estimado em R$ 52 milhões. O sorteio acontecerá às 20h, no horário de Brasília, em São Paulo. A quantia chamou a atenção dos apostadores, especialmente após o último sorteio, que ocorreu no sábado, 28 de junho, quando ninguém acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse.

Os interessados em participar podem fazer suas apostas até as 19h do mesmo dia, em casas lotéricas ou através do site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 5, onde o jogador deve escolher seis números. Para aqueles que preferem apostar online, é necessário ter mais de 18 anos, um cadastro ativo no portal da Caixa e um cartão de crédito.

A probabilidade de ganhar o prêmio máximo com a aposta mínima é de 1 em 50.063.860. Para aumentar as chances, é possível apostar em até 15 números, mas essa opção custa R$ 22.522,50 e eleva a chance de ganhar para 1 em 10.003.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados. Essa regularidade tem atraído muitos apostadores, que sonham em se tornar milionários.

Para mais informações sobre como apostar e acompanhar os resultados, os interessados podem acessar o site da Caixa Econômica Federal ou visitar uma lotérica próxima.