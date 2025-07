Adversário do Flu desiste de jogo entre City e Al Hilal

Manchester City enfrenta Al Hilal nas oitavas de final do Mundial de Clubes

O Manchester City, com a melhor campanha da fase de grupos do Mundial de Clubes, se prepara para enfrentar o Al Hilal, que ficou em segundo lugar no grupo H. A partida acontece nesta segunda-feira, dia 30 de junho, às 22h (horário de Brasília), e será transmitida ao vivo pela CazéTV, além de outras plataformas como Disney+, Canais Globo e DAZN.

Os cidadãos garantiram a liderança de seu grupo após uma goleada contundente sobre a Juventus, com um placar de 5 a 2, se destacando por ter vencido os três jogos da fase de grupos. O técnico Pep Guardiola tem utilizado diferentes escalações, mas a expectativa é que o City coloque em campo um time mais próximo do considerado titular a partir das oitavas.

Do outro lado, o Al Hilal chega ao confronto também invicto. A equipe teve um empate com o Real Madrid e o RB Salzburg, além de uma vitória contra o Pachuca, que assegurou sua classificação. O técnico italiano busca alternativas para substituir o capitão e craque da equipe, Salem Al Dawsari, que se lesionou na última partida.

A partida será realizada em Orlando, na Flórida, e o vencedor desse duelo irá enfrentar o Fluminense, que se classificou ao derrotar a Inter de Milão por 2 a 0.

A escalação provável do Manchester City é a seguinte: Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Akanji (Gvardiol) e Ait Nouri; Rodri, Bernardo Silva e Reijnders; Savinho (Foden), Haaland (Marmoush) e Doku.

Já o Al Hilal deve entrar em campo com Bono; Cancelo, Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi; Ruben Neves, Al Dawsari e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Kaio César.

O árbitro da partida será Jesús Valenzuela, acompanhado pelos assistentes Jorge Urrego e Tulio Moreno.