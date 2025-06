Vítimas de acidente durante perseguição policial são identificadas

Um grave acidente ocorrido na PR-182, em Maripá, no oeste do Paraná, resultou na morte de duas pessoas e deixou um adolescente em estado grave. As vítimas fatais foram identificadas como Cristiano Johann, de 37 anos, que era o motorista do veículo, e Jesus Rafael Resplendor, de 17 anos, ambos moradores de Palotina. O terceiro ocupante do carro continua internado e sua condição é bastante preocupante.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente aconteceu após uma perseguição policial. Cristiano estava dirigindo um Chevrolet Astra a alta velocidade e desobedeceu a uma ordem de parada dada pelos policiais. Durante a fuga, ele perdeu o controle do veículo nas proximidades do trevo de acesso à Nova Santa Rosa, resultando em uma capotagem violenta.

Com o impacto do acidente, Cristiano foi ejetado do carro e veio a óbito no local. Jesus, que também estava no veículo, sofreu ferimentos graves e não resistiu, tendo seu falecimento confirmado pelas equipes de socorro. O outro ocupante, um jovem de 20 anos, conseguiu ser resgatado, mas sua situação de saúde é ainda mais delicada.

Esse trágico episódio destaca os perigos das perseguições policiais e os riscos associados à condução em alta velocidade. As autoridades seguem investigando o caso para entender todas as circunstâncias que levaram ao acidente.

A comunidade de Palotina está abalada com a perda de jovens tão promissores e aguarda mais esclarecimentos sobre o ocorrido.