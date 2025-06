Feriadão confirmado? Descubra quais cidades terão folga oficial no Corpus Christi 2025

Confira onde o Feriadão de Corpus Christi foi confirmado. Saiba quais cidades vão parar e quais mantêm o ponto facultativo. Evite confusões no trabalho.

O mês de junho traz uma pausa aguardada por muitos brasileiros. A chegada de Corpus Christi, no dia 19, levanta dúvidas sobre a possibilidade de descanso prolongado. Em diversas cidades, a data será considerada feriado oficial, garantindo um respiro para os trabalhadores. No entanto, essa definição varia conforme cada município.

O governo federal classifica Corpus Christi como ponto facultativo, o que significa que cabe aos estados e às prefeituras decidirem se será feriado. Quando há decreto local, a data ganha caráter oficial, e os trabalhadores têm direito à folga ou ao pagamento em dobro, caso precisem exercer suas atividades.

A situação cria um cenário misto no país. Enquanto algumas capitais confirmaram a folga, outras mantiveram o ponto facultativo, sem garantia de descanso para todos. Em alguns casos, a decisão afeta apenas servidores públicos, deixando o setor privado com liberdade para decidir.

Saber se a sua cidade decretou o feriadão é essencial para planejar compromissos, viagens e atividades em família. Por isso, é importante acompanhar os comunicados da prefeitura ou do governo estadual antes de considerar a data como folga certa.

Confirmado: veja quais cidades vão parar no Feriadão de Corpus Christi. (Foto: Jeane de Oliveira).

Quais capitais terão Feriadão confirmado no Corpus Christi?

Entre as 27 capitais brasileiras, 14 já decretaram Corpus Christi como feriado oficial. Isso significa que, nesses locais, os trabalhadores têm direito à folga, exceto em serviços essenciais. Para quem precisar trabalhar, a legislação prevê o pagamento em dobro ou uma folga compensatória.

Entre as capitais que terão o feriadão garantido estão: São Paulo (SP), Salvador (BA), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Teresina (PI), Aracaju (SE), Goiânia (GO), Maceió (AL), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Belém (PA), Boa Vista (RR) e Natal (RN).

Nesses municípios, o dia 19 de junho será oficialmente de descanso. Quem atua no setor público ou privado poderá planejar o período com mais segurança, inclusive aproveitando a sexta-feira para emendar o final de semana, caso a empresa autorize.

Onde o dia será apenas ponto facultativo?

Outras 12 capitais mantiveram ponto facultativo, o que significa que a folga vale apenas para servidores públicos. No setor privado, a liberação do dia depende da decisão da empresa. Portanto, nem todos poderão aproveitar o feriadão nessas regiões.

As capitais com ponto facultativo são: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho (RO), Florianópolis (SC), Palmas (TO) e Fortaleza (CE). Nesses casos, é comum que escolas, repartições públicas e bancos estejam fechados.

Além disso, duas capitais ainda não divulgaram se vão considerar Corpus Christi como feriado ou ponto facultativo: Macapá (AP) e o próprio Rio de Janeiro (RJ), que aguarda decreto. Por isso, os moradores dessas cidades devem ficar atentos às atualizações locais.

O que muda para quem trabalha no setor privado?

Você pode ter um Feriadão inesperado e ainda não sabe. (Foto: Jeane de Oliveira).

Para os trabalhadores da iniciativa privada, tudo depende do decreto local e da política interna da empresa. Quando a cidade decreta o dia como feriado oficial, as empresas devem liberar os funcionários ou pagar o valor em dobro caso a atividade não possa ser interrompida.

Se a cidade considerar apenas ponto facultativo, o empregador tem liberdade para manter a jornada normal. Nesse caso, não há obrigação de liberar a equipe ou oferecer compensações. Por isso, é importante confirmar com o setor de recursos humanos da empresa como será o funcionamento no dia.

O ideal é sempre buscar informação direta com a empresa, já que decisões sobre dispensa ou emendas de feriados costumam ser comunicadas com antecedência. Dessa forma, o trabalhador consegue organizar melhor seus compromissos e até economizar em caso de viagens.

Há outros feriados que podem gerar Feriadão em 2025?

Sim. Após Corpus Christi, o calendário nacional ainda terá outros seis feriados em 2025. Entre eles, dois têm chance de formar feriadão prolongado, pois caem em quintas-feiras: 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) e 25 de dezembro (Natal). Dependendo da política da empresa, poderá haver emenda com a sexta-feira.

Os demais feriados caem no final de semana, o que reduz a possibilidade de folga estendida. São eles: 7 de setembro (Independência), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados) e 15 de novembro (Proclamação da República). Nestes casos, o trabalhador só terá folga no próprio dia.

Por isso, aproveitar os feriados de meio de semana pode ser uma boa alternativa para descansar ou resolver pendências. Planejar com antecedência, verificar o calendário oficial e conversar com o RH são passos importantes para aproveitar o ano da melhor forma possível.

