Alerta! Você pode estar tomando café falso todos os dias e nem imagina; aprenda a identificar antes que seja tarde

Veja como identificar o café falso e evite ser enganado no mercado. Um erro simples pode fazer você levar para casa um produto que não é café.

O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Seja para começar o dia ou acompanhar uma boa conversa, ele está sempre presente. No entanto, nem todo produto vendido como café é realmente feito com grãos de café. Muitas marcas usam embalagens parecidas com as tradicionais, o que confunde o consumidor.

Esses produtos se apresentam como “pó para preparo de bebida sabor café”, mas não possuem os mesmos ingredientes. Em vez de grãos, contêm cevada, milho ou aromatizantes. Isso compromete o sabor e a qualidade, além de enganar quem busca o verdadeiro café. Infelizmente, essas embalagens são tão parecidas que, à primeira vista, parecem legítimas.

Para piorar, algumas empresas usam nomes e visual semelhantes a marcas conhecidas, com mudanças mínimas na escrita ou nas cores. Esse tipo de prática tenta se aproveitar da confiança dos consumidores e acaba causando prejuízos financeiros e nutricionais.

Por isso, é importante saber como identificar o café falso antes de comprar. Observar o rótulo, analisar o preço e ficar atento ao nome da marca são atitudes simples que evitam cair nessa armadilha.

Você pode estar tomando café falso todos os dias e não percebeu. (Foto: Pexels).

O que é considerado café falso?

O café falso é aquele produto que tenta imitar o café tradicional, mas não é feito com grãos de verdade. Em vez disso, ele pode conter cevada, milho ou misturas diversas. Essas substâncias são mais baratas e fáceis de encontrar, o que reduz o custo de produção.

Mesmo que pareça café de verdade, esse produto usa termos confusos no rótulo, como “pó para preparo de bebida sabor café”. Essa descrição fica em letras pequenas, geralmente na parte inferior da embalagem. Quem não lê com atenção pode comprar achando que é café puro.

Além disso, a forma como esses produtos são apresentados também engana. Imagens de xícaras fumegantes, grãos torrados e embalagens com cores tradicionais dificultam a identificação. Tudo isso é pensado para confundir o consumidor e aumentar as vendas de forma desonesta.

Como identificar o café falso no supermercado?

Existem sinais claros que ajudam a reconhecer o café falso na prateleira. O primeiro passo é ler o rótulo com cuidado. O produto verdadeiro sempre traz a descrição “café torrado e moído” ou “café em grão”. Já o produto falso costuma ter palavras como “composto”, “bebida sabor café” ou “mistura para preparo”.

Outro ponto importante é verificar a lista de ingredientes. O café puro deve conter apenas grãos de café. Se houver adição de cevada, milho ou aromatizantes, desconfie. Essas informações costumam aparecer em letras pequenas, então vale a pena conferir com atenção.

Também é necessário observar o nome e a embalagem. Marcas falsas costumam usar nomes parecidos com os de marcas tradicionais, trocando apenas uma letra ou mudando o logotipo. Essa semelhança visual é proposital e representa mais um risco para quem não tem o hábito de conferir detalhes.

Marcas conhecidas também podem ser falsificadas?

Um detalhe no rótulo revela se o seu café é verdadeiro ou não. (Foto: Pexels).

Sim. Algumas marcas famosas já tiveram seus nomes imitados em produtos falsos que circulam no mercado. Há casos em que a marca verdadeira foi copiada com pequenas alterações, como no exemplo da “Melissa”, que imitou a marca “Melitta” para enganar consumidores.

Esses produtos chegam a exibir imagens de grãos de café e xícaras fumegantes, mesmo não sendo café de verdade. Esse tipo de falsificação vai além da aparência e representa uma prática desleal com o consumidor. Além do prejuízo financeiro, o cliente leva para casa algo de qualidade inferior.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura têm atuado para proibir a venda de produtos que usam essa estratégia. Algumas marcas já foram retiradas do mercado, mas ainda é preciso redobrar os cuidados durante as compras.

Preço baixo é sinal de alerta?

Em muitos casos, sim. O preço muito abaixo do valor de mercado pode indicar que aquele produto não é feito com café puro. As empresas que fabricam café falso usam ingredientes mais baratos, o que permite vender por preços bem menores. Por isso, desconfie de ofertas que parecem boas demais.

Embora o valor atrativo chame atenção, é importante lembrar que o produto pode não entregar o sabor e a qualidade esperados. Além disso, o consumo contínuo de misturas desconhecidas pode trazer prejuízos à saúde, especialmente em pessoas com restrições alimentares.

Optar por marcas conhecidas e conferir todos os detalhes da embalagem é a melhor forma de garantir que o café comprado seja realmente o que está sendo anunciado.

