Qual o benefício do alho? Confira todas as vantagens de consumir diariamente!

Para entender o benefício do alho, é importante entender como esse alimento atua no organismo e a melhor forma de consumi-lo.

Adotar uma dieta balanceada representa um dos passos mais eficazes para garantir qualidade de vida e bem-estar duradouro. Isso porque os alimentos que compõem nossas refeições exercem influência direta sobre o funcionamento do corpo e o equilíbrio das funções vitais.

Mais do que nutrir, os alimentos certos podem fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças e melhorar o desempenho físico e mental. Todos esses pontos combinados podem fazer com que a saúde melhore consideravelmente em pouco tempo.

Por essa razão, incluir ingredientes naturais e funcionais na rotina alimentar não é apenas uma escolha inteligente, mas uma necessidade para quem deseja viver com mais saúde. Dentro desse cenário, o alho desponta como um poderoso aliado, sendo amplamente estudado pelos seus efeitos benéficos.

Se você quer saber qual o benefício do alho, veja como ele atua no organismo. / Fonte: Freepik

Qual o benefício do alho?

O alho, além de ser um tempero tradicional e indispensável na culinária, oferece uma variedade de propriedades terapêuticas que chamam a atenção de pesquisadores ao redor do mundo. Muito além do sabor marcante, esse alimento se revela um verdadeiro aliado no fortalecimento do organismo.

O consumo regular permite que o corpo usufrua de suas substâncias ativas, as quais possuem potencial para auxiliar desde o combate a micro-organismos até o controle de condições crônicas. A seguir, conheça os principais benefícios do alho e como ele pode transformar sua saúde.

Combate fungos, bactérias e vírus

O alho exibe uma poderosa ação antimicrobiana graças à presença de compostos como a alicina, que atua no combate contra bactérias, vírus e fungos. Pesquisas apontam que o extrato de alho inibe o crescimento de microrganismos prejudiciais, principalmente em concentrações elevadas.

Estudos confirmam que o alho pode aumentar o tempo de resistência das bactérias aos antibióticos convencionais, funcionando como um reforço natural ao tratamento. Essa ação prolongada tem despertado o interesse de profissionais da saúde.

Pode prevenir o câncer de cólon

O alho também se destaca por seu possível efeito protetor contra o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, especialmente o câncer de cólon e estômago. Substâncias como dialil dissulfeto e dialil trissulfeto estão associadas a esse efeito preventivo, segundo diversas análises científicas.

Os compostos sulfurados presentes no alho são estudados pelo seu potencial de reduzir inflamações e controlar a multiplicação celular desordenada. No entanto, é importante reforçar que esses benefícios não substituem tratamentos médicos, mas podem complementar estratégias preventivas.

Ajuda a controlar a pressão arterial e o colesterol

Outro benefício relevante do alho envolve sua capacidade de auxiliar no controle da pressão arterial, principalmente em pessoas com hipertensão leve. Pesquisas demonstram que o consumo diário de extrato ou cápsulas de alho contribui para a redução dos níveis da pressão.

Além disso, o alho também colabora para diminuir o colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, enquanto preserva os níveis adequados do HDL. Esse duplo efeito potencializa a proteção contra doenças cardiovasculares e reforça a importância de incluí-lo nas refeições diárias.

Existe alguma contraindicação no consumo?

Embora os benefícios do alho sejam amplamente reconhecidos, é essencial compreender que seu consumo requer moderação e atenção, especialmente em casos específicos. Pessoas que possuem sensibilidade digestiva podem apresentar reações adversas como azia, dores de estômago, etc.

Além disso, indivíduos que utilizam medicamentos anticoagulantes devem consultar um profissional de saúde antes de incluir o alho de forma frequente, pois o alimento pode aumentar o risco de hemorragias, o que é perigoso se não houver tempo de tratar.

Gestantes, lactantes e recém-nascidos também precisam de cuidado, já que compostos presentes no alho podem alterar o odor do leite materno ou, em doses altas, gerar efeitos indesejados no desenvolvimento do feto. Portanto, antes de apostar no alho como aliado da saúde, é bom consultar o médico.

Melhor forma de consumir o alho diariamente

Para aproveitar ao máximo o benefício do alho, o modo de preparo faz toda diferença, sendo possível integrá-lo ao cardápio de várias formas práticas e saborosas.

Adicionar alho cru picado em saladas e molhos garante maior concentração de alicina, a substância que oferece as propriedades antimicrobianas.

Incluir o alho assado ou cozido em preparações de carnes, vegetais e massas suaviza o sabor e reduz a possibilidade de irritação estomacal.

Preparar chás ou infusões de alho é uma alternativa muito comum para quem busca fortalecer a imunidade durante períodos de gripes e resfriados.

Utilizar cápsulas de extrato de alho padronizadas pode ser uma solução prática para quem deseja obter os benefícios sem consumir o alimento in natura.

Incorporar alho amassado ou triturado em temperos caseiros para caldos e sopas proporciona sabor e benefícios de maneira equilibrada e funcional.

Por isso, explorar as diferentes formas de preparo permite adaptar o consumo de alho às necessidades e preferências de cada pessoa, tornando esse alimento um aliado constante na busca por uma saúde mais forte e equilibrada.

