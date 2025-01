Botão “mágico” do ar-condicionado! Faça seu carro gastar MENOS combustível e economize; veja como

Botão “mágico” ajuda a economizar combustível ao reduzir o esforço do motor. Veja como usar e quando evitar.

O ar-condicionado do carro é conhecido por aumentar o consumo de combustível. O funcionamento desse sistema exige mais esforço do motor, mais ainda em veículos com menor potência, o que leva a um gasto maior de gasolina.

No entanto, há uma forma simples de reduzir esse impacto e ainda manter o conforto durante os dias mais quentes: o uso do botão de recirculação de ar.

Esse recurso, presente em praticamente todos os modelos de veículos, impede a entrada de ar quente externo na cabine, contribuindo para o resfriamento mais rápido e eficiente.

Mesmo que o nome “mágico” seja apenas uma forma popular de chamá-lo, o botão realmente traz benefícios quando utilizado de maneira correta.

Saiba como o botão de recirculação pode reduzir o consumo de combustível. Veja como ele funciona e quando utilizá-lo para ter mais eficiência. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o botão de recirculação do ar-condicionado?

O botão de recirculação tem uma função simples, mas eficaz. Quando ativado, ele faz com que o sistema de ar-condicionado reutilize o ar que já está dentro do veículo, em vez de puxar o ar quente do ambiente externo.

Em suma, a função cria um ciclo fechado de resfriamento. O ar já resfriado é reutilizado, diminuindo o esforço do compressor e, consequentemente, o consumo de combustível.

Consequentemente, a eficiência no uso do ar interno reduz o trabalho do motor e mantém o ambiente interno confortável por mais tempo.

Aproveite e confira:

Por que o botão ajuda a economizar combustível?

O motivo pelo qual o botão de recirculação ajuda a economizar combustível está diretamente relacionado ao funcionamento do compressor do ar-condicionado.

Quando o ar quente externo entra na cabine, o compressor precisa trabalhar mais para resfriá-lo. Ao acionar o botão de recirculação, o sistema reutiliza o ar já refrigerado, reduzindo a carga sobre o compressor.

Isso faz com que o motor precise de menos energia para manter a refrigeração, economizando combustível.

De acordo com Renato Romio, especialista do Instituto Mauá de Tecnologia, essa prática realmente reduz o consumo de gasolina, sobretudo em viagens longas ou em dias muito quentes.

O uso excessivo pode causar problemas?

Embora o botão de recirculação traga vantagens, usá-lo de forma contínua pode gerar alguns inconvenientes.

Quando o ar circula de forma fechada por muito tempo, a umidade interna do veículo pode aumentar, resultando no embaçamento dos vidros.

Esse embaçamento, por sua vez, pode comprometer a visibilidade e aumentar o risco de acidentes, especialmente em dias mais frios ou chuvosos. Portanto, o botão deve ser utilizado com moderação.

Quando utilizar o botão de recirculação?

O botão de recirculação é útil em determinadas situações:

Dias muito quentes: quando o ar externo está mais quente que o interno, o botão ajuda a manter a cabine refrigerada por mais tempo.

quando o ar externo está mais quente que o interno, o botão ajuda a manter a cabine refrigerada por mais tempo. Trânsito intenso: ao manter o ar externo bloqueado, evita-se a entrada de poluição e odores.

ao manter o ar externo bloqueado, evita-se a entrada de poluição e odores. Viagens longas: reduz o esforço do ar-condicionado e ajuda a economizar combustível.

Por outro lado, o uso prolongado deve ser evitado em:

Dias frios ou chuvosos: para evitar o embaçamento dos vidros.

para evitar o embaçamento dos vidros. Quando o ar interno está saturado: se o ar parecer abafado ou pesado, o ideal é desativar a recirculação por um tempo.

Como ativar o botão de recirculação?

O botão geralmente está localizado no painel de controle do ar-condicionado, identificado pelo ícone de um carro com uma seta circular dentro. Para ativá-lo:

Ligue o ar-condicionado normalmente. Pressione o botão de recirculação. A luz indicadora se acenderá, sinalizando que o modo está ativo.

Para desativá-lo, basta pressionar o botão novamente, permitindo a entrada de ar externo.

O botão de recirculação realmente faz diferença?

Sim, quando usado corretamente, o botão de recirculação pode ajudar a economizar combustível e melhorar o conforto térmico dentro do veículo.

Ele reduz o esforço do compressor, poupando energia e evitando a entrada de ar quente do lado de fora. No entanto, seu uso deve ser equilibrado para não comprometer a segurança.