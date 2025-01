Pagamento do PIS/PASEP 2025 já vai começar! Veja o calendário completo e como consultar seu benefício

PIS/PASEP 2025 começa a ser pago em fevereiro. Saiba as regras, o calendário completo e como consultar o benefício pelo app Carteira de Trabalho Digital.

O ano de 2025 começa com uma boa notícia para milhões de trabalhadores brasileiros: o início dos pagamentos do PIS/PASEP. Os benefícios, concedidos anualmente, são destinados a pessoas que atenderam aos critérios estabelecidos no ano-base de 2023.

Com um total de R$ 30 bilhões reservados para mais de 25,8 milhões de trabalhadores, o abono salarial pode chegar a R$ 1.518, dependendo dos meses trabalhados no período.

Os pagamentos começam em fevereiro e seguem até agosto, sendo distribuídos de acordo com o mês de nascimento ou número de inscrição no Pasep.

Para facilitar o processo, os trabalhadores podem consultar sua elegibilidade e valores diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Saiba mais sobre o calendário, os critérios para receber o abono e como consultar o benefício.

Mais de 25 milhões de trabalhadores receberão o PIS/PASEP em 2025. Veja as datas de pagamento e como acessar o benefício de até R$ 1.518. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2025?

O abono salarial será pago a trabalhadores que cumpriram os seguintes requisitos no ano-base de 2023:

Carteira assinada: é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base. Renda mensal de até dois salários mínimos: o trabalhador não pode ter recebido mais do que esse valor durante o período trabalhado. Inclusão na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais): o empregador deve ter informado corretamente os dados do trabalhador. Inscrição ativa no PIS ou Pasep: é exigido o cadastro no programa há pelo menos cinco anos.

Qual o valor do PIS/PASEP 2025?

O valor do abono é proporcional aos meses trabalhados em 2023, sendo R$ 126 por mês trabalhado, com um limite máximo de R$ 1.518. Por exemplo:

Quem trabalhou 12 meses em 2023 receberá o valor integral.

Quem trabalhou 6 meses receberá metade do valor, ou seja, R$ 759.

Calendário de pagamentos do PIS/PASEP em 2025

O pagamento será feito em etapas, de acordo com o mês de nascimento (PIS) ou o número de inscrição no Pasep (servidores públicos). Os valores serão depositados diretamente na conta dos trabalhadores na Caixa Econômica Federal (rede privada) ou Banco do Brasil (servidores públicos).

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

17 de fevereiro Nascidos em fevereiro: 17 de março

17 de março Nascidos em março e abril: 15 de abril

15 de abril Nascidos em maio e junho: 15 de maio

15 de maio Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

16 de junho Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

15 de julho Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

A partir de abril, os pagamentos começam a ser feitos para dois grupos simultaneamente.

Como consultar se você tem direito ao abono salarial?

A consulta ao PIS/PASEP estará disponível no início de fevereiro. O trabalhador pode verificar diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, seguindo estes passos:

Acesse o aplicativo e faça login com seu CPF e senha. No menu principal, selecione a opção “Benefícios.” Escolha “Abono salarial” e filtre pelo ano-base “2023.” O sistema exibirá se você tem direito ao benefício e o valor a receber.

