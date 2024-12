Quais são os carros que não pagam IPVA em 2025? Veja a lista completa e como funciona

Confira quais veículos podem ser isentos do IPVA em 2025 e economize no início do ano. Regras variam por estado e idade do carro.

O início do ano traz consigo compromissos financeiros que não podem ser evitados, como o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Entretanto, alguns proprietários podem ter uma boa notícia: em determinadas situações, como a idade do veículo, é possível conseguir isenção total ou descontos no imposto.

Embora o IPVA seja obrigatório para a maioria dos veículos, leis estaduais definem condições específicas que liberam os proprietários dessa cobrança. Se você quer entender se seu veículo se enquadra ou quanto tempo ainda falta para obter o benefício, confira as informações a seguir.

IPVA 2025: veja se seu carro está na lista de isenção por idade. Saiba quais estados oferecem descontos e como consultar seus direitos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Com qual idade os carros são isentos do IPVA?

Em vários estados, o tempo de fabricação do veículo é determinante para a concessão da isenção do IPVA. Modelos mais antigos, que se enquadram nas leis locais, podem ser liberados da cobrança. Veja como cada estado define a idade para a isenção:

Acre: veículos com 20 anos ou mais de fabricação.

Alagoas: modelos fabricados até 31 de dezembro de 2000.

Amapá: veículos com 10 anos ou mais de fabricação.

Amazonas: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Bahia: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Ceará: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Distrito Federal: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Espírito Santo: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Goiás: veículos com 10 anos ou mais de fabricação.

Maranhão: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Mato Grosso: veículos com 18 anos ou mais de fabricação.

Mato Grosso do Sul: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Minas Gerais: veículos com placa preta ou valor histórico, conforme avaliação.

Pará: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Paraíba: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Paraná: veículos com 20 anos ou mais de fabricação.

Pernambuco: não há isenção por tempo, mas o imposto se torna fixo para veículos com mais de 20 anos, sendo R$ 72 para motocicletas e R$ 120 para outros tipos.

Piauí: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Rio de Janeiro: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Rio Grande do Norte: veículos com 10 anos ou mais de fabricação.

Rio Grande do Sul: veículos com 20 anos ou mais de fabricação.

Rondônia: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Roraima: veículos com 10 anos ou mais de fabricação.

Santa Catarina: veículos com 30 anos ou mais de fabricação.

São Paulo: veículos com 20 anos ou mais de fabricação.

Sergipe: veículos com 15 anos ou mais de fabricação.

Tocantins: não há isenção por tempo de fabricação.

Que tal uma olhadinha?

Outras isenções do IPVA

Além da isenção por idade, há outras situações que dispensam o pagamento do imposto. Por exemplo, veículos adaptados para pessoas com deficiência ou pertencentes a proprietários com doenças graves podem se enquadrar em regras específicas que eliminam essa cobrança.

Importante: para aproveitar esse direito, é essencial consultar as regras aplicáveis no estado de residência.

O que é o IPVA?

O IPVA é um tributo estadual aplicado anualmente sobre o valor venal do veículo. As alíquotas variam entre 2% e 4%, dependendo da unidade federativa.

O valor arrecadado é dividido entre o estado, o município onde o veículo está registrado e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Esses recursos são destinados a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Apesar de sua importância, o IPVA pode representar um peso no orçamento. Por isso, é essencial planejar-se financeiramente para essa despesa.

Utilizar ferramentas como gerenciadores financeiros pode ajudar a organizar os gastos e evitar problemas ao longo do ano.