Empréstimo para inscritos no CadÚnico: R$ 500 milhões disponíveis; veja as regras

Programa oferece crédito de R$ 500 milhões para inscritos no CadÚnico. Veja como solicitar e as regras para aproveitar os recursos.

Neste ano, o Governo Federal lançou uma iniciativa voltada para facilitar o acesso ao crédito para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Por meio do programa Acredita no Primeiro Passo, foram liberados R$ 500 milhões em recursos para incentivar o empreendedorismo e melhorar as condições financeiras dessa população.

O programa já contabilizou mais de 56 mil operações ao longo de 2024, tornando-se uma importante ferramenta de inclusão socioeconômica.

Além do crédito, os beneficiados também recebem orientações para administrar o dinheiro, incentivando o uso responsável dos recursos. A seguir, confira as regras do programa e o passo a passo para acessar o crédito.

Inscritos no CadÚnico têm acesso a empréstimo com condições diferenciadas. Confira como atualizar o cadastro e onde solicitar o crédito. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o programa Acredita no Primeiro Passo?

Primeiramente, o programa foi desenvolvido para atender pessoas físicas inscritas no CadÚnico, oferecendo condições diferenciadas de crédito.

Um dos principais destaques é o fundo garantidor de crédito, que não exige taxa de adesão, diferentemente de outros fundos voltados para pessoas jurídicas.

Principais benefícios do programa:

Fundo garantidor de crédito gratuito : Não há cobrança de comissão de adesão.

: Não há cobrança de comissão de adesão. Foco em empreendimentos : Os recursos devem ser usados para investimento em negócios próprios.

: Os recursos devem ser usados para investimento em negócios próprios. Orientação financeira: Os beneficiários recebem suporte para gerenciar o crédito de forma eficiente.

De acordo com o secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, o programa é uma oportunidade para que as pessoas montem seus próprios negócios, gerando renda sustentável.

Regras para participar do programa

Para ter acesso ao crédito, é necessário cumprir algumas etapas e atender aos critérios estabelecidos pelo programa. Veja as principais exigências:

Cadastro atualizado no CadÚnico: O cadastro deve estar regularizado, com atualização feita no máximo a cada 48 meses.

Esse processo deve ser realizado em uma unidade do CRAS mais próxima da residência da família. Vínculo com instituições financeiras parceiras: O crédito está disponível inicialmente no Banco do Nordeste (BNB) e no Banco da Amazônia (Basa).

Em breve, o empréstimo também poderá ser solicitado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Finalidade do crédito: Os recursos devem ser utilizados exclusivamente para investimento em negócios próprios.

Como solicitar o empréstimo?

Se você atende aos critérios do programa, siga os passos abaixo para solicitar o crédito:

Verifique seu cadastro no CadÚnico: Certifique-se de que ele está atualizado e válido. Procure uma instituição financeira parceira: Dirija-se ao Banco do Nordeste ou Banco da Amazônia para iniciar o processo de solicitação.

Aguarde a inclusão de outras instituições, como Banco do Brasil e Caixa, caso prefira. Comprove a destinação do crédito: Informe o objetivo do empréstimo, garantindo que ele será aplicado no desenvolvimento do seu negócio. Aproveite o suporte oferecido pelo programa: Além do dinheiro, o programa oferece orientação para maximizar os resultados do investimento.

Enfim, o programa Acredita no Primeiro Passo busca transformar a vida dos beneficiários ao incentivar o empreendedorismo.

De acordo com o secretário Luiz Carlos Everton, há casos de pessoas que passam a ganhar três ou quatro salários mínimos após investirem no próprio negócio.