Consulte pelo CPF se você tem dinheiro esquecido na Caixa: aproveite a grana EXTRA neste final de ano!

Milhares de brasileiros podem ter dinheiro disponível para receber da Caixa sem saber: é uma oportunidade de renda extra.

O dinheiro esquecido na Caixa Econômica Federal refere-se a valores de contas inativas do FGTS e quantias relacionadas ao PIS/Pasep que não foram sacadas pelos trabalhadores.

Esses recursos ficam disponíveis para retirada, mas muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de sua existência. Podem incluir saldos de empregos anteriores, abonos não sacados ou valores liberados em programas governamentais.

A consulta e o saque são feitos por meio de plataformas online, então você pode usar o CPF para isso, ajudando os beneficiários a recuperarem valores que podem fazer diferença no orçamento.

Tem algum dinheiro esquecido para receber? Veja como consultar na Caixa pelo seu CPF!

Tipos de valores disponíveis para saque na Caixa

Beneficiários de programas sociais podem ter recursos disponíveis. Confira os principais:

O FGTS é uma conta vinculada ao contrato de trabalho, onde os empregadores depositam mensalmente 8% do salário do funcionário. O saque pode ser feito em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria ou compra da casa própria. PIS/PASEP: O PIS é destinado a trabalhadores do setor privado, enquanto o PASEP é para servidores públicos. Ambos financiam o seguro-desemprego e o abono salarial, e trabalhadores que atendem a certos critérios podem ter direito a esses valores.

Como verificar se você tem dinheiro esquecido na Caixa usando o CPF

Para consultar o FGTS, acesse o site da Caixa Econômica Federal ou o aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Faça login com seu CPF e senha. Se não tiver cadastro, crie uma conta. Após o acesso, verifique o saldo das suas contas do FGTS, incluindo as inativas.

Para consultar o PIS/PASEP, utilize o site da Caixa ou o aplicativo Caixa Trabalhador. Faça login com seu CPF e senha; se necessário, crie uma conta. Verifique se há valores disponíveis para saque.

Para o Abono Salarial, siga o mesmo procedimento do PIS/PASEP. Após o login, verifique se você tem direito ao abono salarial e consulte o valor disponível.

Você também pode consultar se tem dinheiro na Caixa pelo CPF através do telefone, ligando para 0800 726 0207, ou diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O que fazer para sacar o dinheiro

Por fim, depois da consulta, se você tiver algum valor para receber, basta solicitar o dinheiro ou realizar o saque dos valores. É bem rápido!

Documentação necessária

Para sacar os valores, apresente um documento de identificação com foto (como RG ou CNH), o CPF, o Cartão do Cidadão (se possuir) e, em algumas situações, um comprovante de residência.

Procedimentos para saque

O saque pode ser feito em agências da Caixa, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Para valores até R$ 1.500,00, utilize o Cartão do Cidadão e senha. Para valores superiores, dirija-se a uma agência da Caixa. PIS/PASEP: O saque do PIS pode ser feito em agências da Caixa, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com o Cartão do Cidadão e senha. O saque do PASEP deve ser feito em agências do Banco do Brasil.

Dicas para evitar problemas no acesso a benefícios sociais na Caixa

Mantenha seus dados cadastrais atualizados na Caixa Econômica Federal, incluindo endereço, telefone e e-mail. Informações desatualizadas podem complicar a consulta e o saque dos valores disponíveis. Fique atento aos prazos: Certos benefícios, como o abono salarial, têm prazos determinados para saque. Esteja atento às datas para garantir que você não perca o direito de receber os valores.

Certos benefícios, como o abono salarial, têm prazos determinados para saque. Esteja atento às datas para garantir que você não perca o direito de receber os valores. Utilize canais oficiais: Sempre utilize os canais oficiais da Caixa Econômica Federal para realizar consultas e saques. Desconfie de sites e aplicativos não oficiais que prometem facilitar o processo, pois podem ser fraudulentos.

