O ChatGPT com voz de Papai Noel é a nova sensação: saiba como ativar

Interaja com o ChatGPT em clima natalino. A voz do Papai Noel já está disponível para tornar suas conversas mais divertidas e temáticas

A OpenAI, criadora do ChatGPT, surpreendeu os usuários com um recurso inovador: a possibilidade de interagir com o chatbot usando a voz do Papai Noel. Essa funcionalidade, disponível até o início de janeiro, é uma adição temática que promete encantar adultos e crianças durante as festas de fim de ano.

O recurso, que pode ser ativado tanto no aplicativo para dispositivos móveis quanto na versão web, faz parte do “Modo Avançado de Voz” do ChatGPT.

Durante esse período, usuários poderão desfrutar de uma interação ainda mais imersiva com a IA, que simula a voz icônica do Bom Velhinho, acompanhada de “ho-ho-hos” e uma entonação calorosa.

ChatGPT traz novidade que se torna moda entre usuários – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o modo Papai Noel no ChatGPT

O “Modo Papai Noel” permite que o ChatGPT responda às suas perguntas e interações com uma voz grave, alegre e acolhedora. Essa voz, cuidadosamente projetada, segue o imaginário popular de como o Bom Velhinho deveria soar: simpático, envolvente e festivo.

Durante os testes realizados por usuários, a IA respondeu a perguntas como “Quais são os melhores presentes de Natal?” com mensagens que incentivam a generosidade e o espírito natalino, como “Os melhores presentes são aqueles que vêm do coração”.

Aproveite e confira também:

Ativando a voz do Papai Noel no ChatGPT

A ativação do modo Papai Noel no ChatGPT é simples e intuitiva. Confira o passo a passo:

No aplicativo ou na web: Abra o ChatGPT e procure o ícone de floco de neve no canto inferior direito da tela. Acesse as configurações: Caso o ícone não esteja visível, deslize a tela para o menu lateral, toque em seu perfil e, em seguida, vá até a seção “Voz”. Selecione o modo Papai Noel: Escolha a opção “Santa” na lista de vozes disponíveis. Toque em “Pronto” para concluir a configuração. Inicie uma conversa: Agora, basta falar ou digitar, e a IA responderá com a voz do Papai Noel.

Disponibilidade e limitações do recurso

De acordo com a OpenAI, a voz do Papai Noel estará acessível para todos os usuários do ChatGPT até o início de janeiro. Embora a função esteja inclusa no “Modo Avançado de Voz”, ela também pode ser testada por usuários da versão gratuita, mas com limites de uso.

A empresa destaca que as interações realizadas nesse modo não são salvas no histórico de conversas, nem utilizadas para treinamento da IA, garantindo maior privacidade.

Além disso, o recurso é compatível com dispositivos móveis, aplicativos desktop e navegadores, proporcionando ampla acessibilidade para quem deseja aproveitar a novidade.

O impacto do “Modo Papai Noel” nas interações

Essa iniciativa não apenas traz diversão para o período natalino, mas também reforça a capacidade do ChatGPT de criar experiências personalizadas e temáticas. A funcionalidade é ideal para famílias que desejam entreter crianças com histórias ou brincadeiras de Natal.

Para adultos, o recurso oferece uma oportunidade única de interagir de forma leve e descontraída com a IA. Desde mensagens criativas até conselhos natalinos, o Papai Noel digital se torna um aliado para tornar as festas mais especiais.

Novidades no ChatGPT com o evento “12 Days of OpenAI”

O lançamento do “Modo Papai Noel” faz parte de uma série de atualizações promovidas pela OpenAI no evento “12 Days of OpenAI”. Durante o mês de dezembro, a empresa apresentou inovações que incluem novos recursos, ferramentas e melhorias no sistema.

Entre as novidades, destaca-se a possibilidade de o ChatGPT interpretar vídeos em tempo real capturados por câmeras, além do lançamento de uma ferramenta que transforma texto em vídeo, chamada Sora.

Perspectivas para o futuro do ChatGPT

Com o encerramento de 2024, a OpenAI consolida sua posição como uma das líderes em inovação no campo da inteligência artificial. O “Modo Papai Noel” é um exemplo de como a tecnologia pode ser adaptada para criar experiências temáticas e engajantes para os usuários.

Essa funcionalidade, além de divertida, demonstra o compromisso da empresa em oferecer soluções inclusivas, seguras e alinhadas com as expectativas do público.

A expectativa é de que recursos similares sejam desenvolvidos para outras datas comemorativas, trazendo mais interatividade e personalização às conversas com a IA.

Assim, interagir com o Papai Noel nunca foi tão fácil. Aproveite essa funcionalidade enquanto está disponível e traga o espírito natalino para suas conversas no ChatGPT!