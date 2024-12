Virada de rumo: governo está prestes a DESISTIR de mudar o BPC; entenda

Os planos do governo para 2025 incluem algumas mudanças importantes em benefícios sociais, como é o caso do BPC. Contudo, isso pode ficar para depois.

Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um anúncio significativo sobre um polêmico pacote de cortes de gastos que pode impactar diretamente programas sociais, previdenciários e trabalhistas.

Entre as propostas, destaca-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que é uma importante fonte de apoio para muitos brasileiros.

O governo apresentou a possibilidade de alterações na forma de inserção de novos beneficiários, gerando uma onda de controvérsia nas esferas políticas e sociais.

O BPC estava na lista de ações do governo que poderiam mudar a partir de 2025. Entenda. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Governo estaria decidindo mudar regras do BPC

As reações não tardaram a surgir, especialmente da bancada de esquerda no Congresso Nacional. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) expressaram sua oposição nas redes sociais, deixando claro que não aprovarão as mudanças sem modificações que assegurem o acesso contínuo ao benefício.

Essa resistência também se estende a outros partidos de esquerda, refletindo a preocupação generalizada sobre o impacto que as mudanças poderão ter sobre a vida de milhões de brasileiros que dependem do BPC.

Saiba mais: Como conseguir o empréstimo de R$ 20.000 pelo Bolsa Família? Confira

Recuo do governo após resistência

Em um desdobramento recente, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, indicou que o governo está aberto a reconsiderar as propostas iniciais sobre o BPC. Durante uma reunião com parlamentares, Durigan reconheceu a forte oposição enfrentada até mesmo de membros da bancada do PT e de outras legendas de esquerda.

O secretário sinalizou que ajustes pontuais podem ser feitos para atender às preocupações levantadas, sem comprometer o objetivo fiscal do governo.

Durigan destacou a importância de atender as demandas da bancada do PT, afirmando que, dependendo do diálogo, podem ser feitos ajustes menores que facilitem a votação do pacote. Essa abertura para negociações demonstra a pressão que o governo enfrenta para equilibrar suas metas fiscais com a necessidade de preservar direitos sociais fundamentais.

Não perca: MEI: prazo para regularizar dívidas do Simples Nacional está acabando – corra e evite problemas

O que muda na renda per capita do BPC?

As mudanças propostas pelo governo podem ter um impacto significativo na forma como a renda per capita é calculada para a concessão do BPC. O projeto apresentado por Haddad estabelece que, se uma família já contar com um beneficiário do BPC ou do INSS, esse valor deve ser considerado no cálculo da renda familiar.

Atualmente, essa quantia não é contabilizada, o que facilita a inclusão de novos beneficiários que já tenham outros membros da família recebendo o BPC.

Com a nova regra, a inclusão de um novo beneficiário pode se tornar mais desafiadora. Por exemplo, se uma pessoa solicitar o BPC, mas receber apoio financeiro de pais ou filhos que não residem na mesma casa, essa renda também será levada em conta.

O cálculo será feito somando a renda do solicitante com a de quem reside com ele e dos que contribuem financeiramente, dividindo pelo número total de pessoas. Se a renda per capita ultrapassar 25% do salário mínimo, a solicitação poderá ser negada.

Vale ressaltar que mais de 300 mil brasileiros já foram removidos do BPC, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento Social. Essa situação levanta preocupações sobre a eficácia das medidas e suas consequências diretas para a população mais vulnerável.

Fique atento: Semana de pagamento EXTRA: 4 dias para pingar grana na conta de quem tem CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9